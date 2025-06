Zadanie wykonane. Bombowce B-2 wracają do bazy w USA

Spis treści

W niedzielę, 22 czerwca 2025 roku, Stany Zjednoczone przeprowadziły atak na irański zakład w Fordo, wykorzystując bombowce B-2, które zrzuciły sześć 13-tonowych bomb penetrujących MOP (Massive Ordnance Penetrators), najpotężniejszych niejądrowych bomb w arsenale USA. W operacji uczestniczyło siedem B-2, które zrzuciły kilkanaście bomb na obiekty jądrowe w Fordo i Natanz, po raz pierwszy w warunkach bojowych używając bomb GBU-57. Z okrętów podwodnych wystrzelono pociski Tomahawk przeciwko Isfahan. Atak rozpoczął się o 18:40 czasu wschodnioamerykańskiego (0:40 w Polsce), a przed godziną 19 bombowce opuściły irańską przestrzeń powietrzną.

Sekretarz obrony USA Pete Hegseth stwierdził, że wszystkie trzy zaatakowane obiekty – Fordo, Natanz i Isfahan – poniosły „bardzo poważne uszkodzenia”, choć dokładna skala zniszczeń jest jeszcze oceniana. Rafael Grossi, dyrektor generalny MAEA, zauważył, że irańskie zakłady jądrowe noszą widoczne ślady uderzeń, ale nie można jeszcze w pełni ocenić zniszczeń podziemnych instalacji.

Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej (MAEA) oraz irańskie Krajowe Centrum Bezpieczeństwa Jądrowego poinformowały, że w rejonie celów zaatakowanych przez USA nie wykryto śladów skażenia radioaktywnego. MAEA potwierdziła, że w zakładach w Isfahanie zniszczono bardzo małą ilość materiału jądrowego lub w ogóle go tam nie było. Z kolei Reuters, cytując wysokiego rangą irańskiego urzędnika, podał, że większość wysoko wzbogaconego uranu z ośrodka jądrowego w Fordo została przeniesiona w inne miejsce przed atakiem amerykańskich sił.

B-2 wracają do USA po udanej misji

Jak przekazała agencja Associated Press bombowce stealth, które zrzuciły bomby na irańskie obiekty nuklearne, zaczęły powracać do amerykańskiej bazy w Missouri. Dziennikarz Associated Press obserwował jak co najmniej siedem bombowców B-2 Spirit lądowało w bazie sił powietrznych Whiteman.

Pierwsza grupa czterech samolotów wykonała pętlę wokół bazy, zanim zbliżyła się do pasa startowego od północy. Ostatnia grupa trzech samolotów przybyła w ciągu 10 minut. Amerykańscy urzędnicy powiedzieli, że jedna grupa B-2 skierowała się na zachód od bazy w Missouri w sobotę, co miało być przynętą mającą odstraszyć Irańczyków. Inny lot, składający się z siedmiu samolotów, po cichu odleciał na wschód, ostatecznie angażując się w misję w Iranie.

Zniszczenia po zrzuceniu bomb na Fordo

B-2 samolot co zaatakował Fordo

B-2 Spirit, znany jako Stealth Bomber, to strategiczny bombowiec stealth produkcji Northrop Grumman, używany przez Siły Powietrzne USA. Charakteryzuje się konstrukcją skrzydła delta bez ogona, z technologią stealth redukującą wykrywalność przez radar dzięki specjalnym materiałom i kształtowi. Ma rozpiętość skrzydeł 52,4 m, długość 21 m, wysokość 5,2 m i maksymalną masę startową około 171 ton, w tym do 18 ton uzbrojenia. Napędzany jest czterema silnikami General Electric F118-GE-100, każdy o ciągu 77 kN, co pozwala osiągnąć prędkość maksymalną około 0,95 Ma (1010 km/h) i pułap 15 200 m.

Zasięg wynosi około 11 100 km bez tankowania, z możliwością globalnego zasięgu przy tankowaniu w locie. Może przenosić bomby konwencjonalne, jak JDAM, oraz jądrowe, np. B61 czy B83, w tym do 80 bomb kierowanych GPS lub 16 pocisków manewrujących. Obsługuje go załoga dwóch osób: pilot i dowódca misji. Koszt jednego egzemplarza to około 737 milionów USD (1997), co czyni go jednym z najdroższych samolotów w historii. Wyprodukowano 21 sztuk, w służbie od 1997 roku. Używany w misjach strategicznych, np. w Kosowie, Iraku, Afganistanie, wyróżnia się precyzją uderzeń i minimalną wykrywalnością, będąc kluczowym elementem projekcji siły USA.