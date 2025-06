Biały Dom ujawnia powody ataku na Iran. Co zdecydowało?

Fox News uzyskało dostęp do notatki wysłanej przez Biały Dom do republikańskich członków Kongresu, zawierającej uzasadnienie dla ataku na Iran. Pierwszym podanym uzasadnieniem było to, że Iran jest krajem znajdującym się u progu posiadania broni jądrowej. W notatce zacytowano dowódcę CENTCOM, generała armii Erika Kurillę, który stwierdził, że Iran posiada wystarczającą ilość materiałów, aby wyprodukować dziesięć głowic jądrowych w ciągu trzech tygodni.

Zagrożenie dla Amerykanów: Stanowisko prezydenta Trumpa

Drugim uzasadnieniem było to, że Iran nie może posiadać broni jądrowej, ponieważ stanowiłoby to zagrożenie dla Amerykanów. W notatce stwierdzono, że prezydent Donald Trump jasno wyrażał to stanowisko podczas całej swojej kampanii wyborczej, powtarzając to dziesiątki razy.

Wieczorny Express - Rakowski Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Sponsor terroryzmu: Iran atakuje Amerykanów od 1979 roku

W notatce podkreślono, że Iran jest światowym liderem wśród państw sponsorujących terroryzm i od momentu przejęcia władzy przez reżim w 1979 r. atakuje Amerykanów. W notatce wymieniono co najmniej 10 przypadków, w których Amerykanie zostali zabici lub ranni w wyniku ataków przeprowadzonych przez Iran.

Irańscy sojusznicy atakują: Houthi i śmierć amerykańskich żołnierzy

W notatce wspomniano o irańskich sojusznikach, w tym Huti, atakujących amerykańskie wojska. Według notatki, w wyniku jednego ataku dronem zginęło trzech amerykańskich żołnierzy.

Cyberataki i śmierć Amerykanów: "Śmierć Ameryce" poprzez działania?

Ostatecznym uzasadnieniem zawartym w notatce było to, że Iran przeprowadził cyberataki na Stany Zjednoczone, a irański reżim jest odpowiedzialny za śmierć ponad 1000 amerykańskich żołnierzy i cywilów. Na zakończenie notatki przytoczono słowa prezydenta Iranu z 2013 r.: „Łatwo jest powiedzieć »Śmierć Ameryce«. Musimy wyrazić »Śmierć Ameryce« poprzez działania”.

Kongres kontra Trump. Demokraci wzywają do debaty o ataku na Iran

Lider Demokratów w Senacie Chuck Schumer wezwał w sobotę Republikanów do zorganizowania debaty i głosowania w sprawie użycia siły przeciwko Iranowi. "Żadnemu prezydentowi nie powinno się pozwolić na jednostronne wprowadzenie tego kraju w coś tak poważnego jak wojna, przy chaotycznych groźbach i bez strategii" - napisał Schumer w wydanym oświadczeniu. "Stawienie czoła bezwzględnej kampanii terroru Iranu, ambicjom nuklearnym i regionalnej agresji wymaga siły, determinacji i strategicznej jasności. Niebezpieczeństwo szerszej, dłuższej i bardziej niszczycielskiej wojny dramatycznie wzrosło" - dodał.

Antyirański jastrząb: Schumer domaga się głosowania nad rezolucją

Schumer, znany jako antyirański jastrząb i lider mniejszości w Senacie, wezwał swojego republikańskiego odpowiednika Johna Thune'a do zorganizowania debaty i głosowania nad rezolucją dotyczącą użycia siły przeciwko Iranowi. W ubiegłym tygodniu projekt takiej rezolucji - wzywającej do zakończenia ataków przeciwko Iranowi bez zgody Kongresu - zgłosił senator Demokratów Tim Kaine. W Izbie Reprezentantów podobny projekt złożył Republikanin Thomas Massie przy wsparciu licznych Demokratów.

Podział w Kongresie: Republikanie poinformowani, Demokraci pominięci?

Do jego wezwania przyłączyło się wielu innych ważnych polityków partii. Według doniesień CNN, choć Trump poinformował uprzednio kierownictwo Republikanów o planowanym uderzeniu, nie dał żadnej informacji Demokratom, wbrew dotychczasowemu zwyczajowi.

Warner krytykuje Trumpa: Ryzykowna decyzja bez strategii

Wiceszef senackiej komisji ds. wywiadu Mark Warner stwierdził, że choć zagrożenie ze strony Iranu nie podlega wątpliwości, to Trump podjął ryzykowną decyzję bez określenia strategii. "Konstytucja jasno stanowi, że uprawnienie do autoryzowania wojny leży w gestii Kongresu. W regionie rozmieszczono ponad 40 000 żołnierzy amerykańskich, a także amerykańskich dyplomatów, podwykonawców i pracowników pomocy humanitarnej, a bezpieczeństwo naszego personelu musi być najważniejsze. Gdy stawką jest życie Amerykanów i nasze bezpieczeństwo narodowe, wszelkie działania, które mogłyby wciągnąć Stany Zjednoczone w szerszy konflikt, wymagają przejrzystości, odpowiedzialności i jasnej strategii. Jak dotąd prezydent nie zaproponował niczego takiego" - napisał polityk.

"Prezydent musi natychmiast stawić się przed Kongresem, aby jasno określić cele strategiczne i przedstawić, w jaki sposób zamierza chronić amerykańskie życie i upewnić się, że nie zostaniemy ponownie wciągnięci w kosztowny, niepotrzebny i możliwy do uniknięcia konflikt" - wezwał.

Murphy o braku zagrożenia: Atak nielegalny?

Z kolei senator Chris Murphy stwierdził, że jest zaznajomiony z informacjami wywiadowczymi USA, według których "nie ma dowodów na to, że Iran stanowił bezpośrednie zagrożenie dla Stanów Zjednoczonych".

"To czyni ten atak nielegalnym. Tylko Kongres może ogłosić wojnę prewencyjną, a my powinniśmy jak najszybciej zagłosować nad ustawodawstwem, aby wyraźnie odmówić prezydentowi Trumpowi upoważnienia do wciągnięcia nas w konflikt na Bliskim Wschodzie, który może doprowadzić do śmierci niezliczonej liczby Amerykanów i zmarnowania bilionów dolarów" - napisał polityk.

Podział w Partii Demokratycznej: Od impeachmentu po poparcie

Działania Trumpa potępili też politycy lewego skrzydła partii. Prominentna przedstawicielka tej grupy, kongresmenka Alexandria Ocasio-Cortez stwierdziła, że decyzja Trumpa powinna doprowadzić do jego impeachmentu. Działania prezydenta poparł natomiast znany z silnie proizraelskich senator Demokratów John Fetterman, który stwierdził, że Trump podjął "słuszną decyzję".