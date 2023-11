Każda pomoc dla ofiar (nie tylko) tej wojny jest cenna. Smutne jest to, że nie wszystkim można pomóc

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) alarmuje: Gaza staje się dziecięcym cmentarzem! – WHO odnotowało już ponad 100 ataków na pracowników i placówki służby zdrowia w Strefie Gazy – komentuje Małgorzata Olasińska-Chart z Polskiej Misji Medycznej. – To sprawia, że trudno jest pomagać poszkodowanym cywilom. A sytuacja zdrowotna będzie się pogarszać: nie tylko w wyniku bombardowań, ale również utrudnionego dostępu do czystej wody i żywności. W mieszkańców Gazy uderzą też niskie temperatury, które nadejdą wraz ze zbliżająca się zimą...

Nie działa już 70 proc. przychodni oraz 16 z 35 szpitali znajdujących się w Strefie Gazy. Od 21 października do 6 listopada przez przejście graniczne z Egiptem, w Rafah, przepuszczonych zostało łącznie 569 ciężarówek z pomocą. Nie znający realiów może stwierdzić: to dużo. Nie, to tyle, co nic! Nim doszło do wojny, to do Strefy wjeżdżało dziennie pół tysiąca ciężarówek!

– Chcemy dostarczyć ofiarom tego konfliktu rzeczy, których najbardziej potrzebują po opuszczeniu swoich domów: koce, materace, ciepłe ubrania. Kluczem dla polepszenia sytuacji humanitarnej jest teraz zawieszenie broni i pełne dopuszczenie pomocy dla cywilów w Gazie – dodaje Małgorzata Olasińska-Chart. PMM pomoc będzie dostarczać razem z wieloletnim partnerem, organizacją Terre des Hommes Italia oraz Palestinian Medical Relief Society.

Palestyńskie służby medyczne szacują, że na terenie enklawy Autonomii Palestyny zginęło już ponad 10 tys. osób. Na 10 zabitych czworo to dzieci. Ponad 2 tys. osób uważa się za zaginionych, co oznacza, że większość z nich jest zasypana gruzami zniszczonych domów. Czy żyją?

W akcji pomocowej dla ofiar wojny uczestniczy oczywiście Caritas Polska. Pomoc jest niesiona w ramach dwumiesięcznej interwencji kryzysowej, realizowanej przez sieć Caritas Internationalis (do której należy także nasz Caritas). Sprowadza się ona do wsparcia medycznego, dystrybucja pakietów żywnościowych i higienicznych dla tysiąca beneficjentów. Wsparcie zakłada również pomoc finansową dla 400 rodzin wewnętrznie przesiedlonych, korzystających z tymczasowych schronisk.

To znacząca pomoc, ale potrzeby są gigantycznie większe. Strefa Gazy potrzebuje natychmiastowego zaprzestania walk oraz trwałego i sprawiedliwego rozwiązania konfliktu. Z powodu tego konfliktu mieszkańcy Strefy Gazy od lat giną, cierpią i żyją w tragicznych warunkach. – Wzywamy do pokoju oraz umożliwienia niesienia stałej pomocy humanitarnej. Niesienie pomocy jest w tej chwili ekstremalnie trudne. Staramy się jednak, by wciąż docierała do potrzebujących, w czym pomaga nam wieloletni partner, Caritas Jerozolima – komentuje sytuację ks. dr Marcin Iżycki, dyrektor Caritas Polska. Tymczasem zbliża się zima, która tylko spotęguje istniejące problemy i nie widać znaków (na razie), by miał nastać pokój lub choćby zawieszenie broni… Nie jest trudno zrobić zdjęcie z zabitym dzieckiem na pierwszym planie.