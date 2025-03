Dziś podpisanie umowy na BWP Borsuk. Wielki dzień dla Wojska Polskiego

Spis treści

Kiedy umowa na BWP Borsuk?

Uroczystość podpisania umowy przewidziana jest na godzinę 11:00 w Wojskowym Centrum Edukacji Obywatelskiej na ul. Banacha 2. Bojowy Wóz Piechoty (NPBWP) Borsuk będzie rewolucją dla wojsk zmechanizowanych, które będą głównym użytkownikiem tego pojazdu. Obecnie ten rodzaj wojsk użytkuje przestarzałe BWP-1, które nigdy nie były modernizowane i zasługują dziś na "żółte tablice" rejestracyjne dla pojazdów zabytkowych, a nie na miejsce w szyku obok czołgów K2 czy Abrams.

Ile Borsuków zostanie kupionych?

Należy zaznaczyć, że jest to umowa na pierwszą partię Borsuków, która będzie obejmowała 116 pojazdów, w tym 4 prototypów. Następne kontrakty będą podpisywane sukcesywnie w przyszłości. BWP Borsuk został stworzony siłami polskiego przemysłu. Liderem projektu jest Huta Stalowa Wola, która specjalizuję się w projektowaniu i budowie pojazdów lądowych.

Czym jest BWP Borsuk?

Borsuk mierzy sobie 7,6 m długości, szerokość 3,4 m i 2,9 m wysokości wraz z wieżą. Masa pojazdu z dodatkowym opancerzeniem może sięgać 30 ton. Bryła jest w dużym stopniu pochodną wymogów pływalności i przestrzeni niezbędnej do przewiezienia 6 żołnierzy z pełnym wyposażeniem i uzbrojeniem oraz trzyosobowej załogi, złożonej z dowódcy, operatora uzbrojenia i kierowcy.

Cała dziewiątka kryje się w najsilniej opancerzonej części pojazdu, czyli w kadłubie, gdyż zastosowano w Borsuku wieżę bezzałogową. Zdalnie Sterowany System Wieżowy ZSSW-30 stworzono również siłami polskiego przemysłu obronnego, w konsorcjum składającego się z Huty Stalowa Wola S.A jako głównego wykonawcę projektu oraz WB Electronics S.A, który jest partnerem technologicznym.

Przy projektowaniu Borsuka nie zapomniano również o wersjach specjalistycznych. To one będą tworzyć cały ekosystem, w którym poszczególne pojazdy uzupełnia się unikalnymi zdolnościami. Łącznie zaplanowano 10 wariantów specjalistycznych pojazdów na bazie podwozia BWP Borsuk. Dlatego do Wojska Polskiego ma trafić łącznie około 1400 egzemplarzy. Tysiąc z nich ma stanowić podstawowa wersja bojowego wozu piechoty. Kolejne czterysta mają stanowić wersje specjalistyczne. Wszystko w ramach umowy ramowej zawartej 28 lutego 2023 roku, do której sukcesywnie mają być podpisywane umowy wykonawcze. Dlatego należy dzisiejszy dzień uznać za początek procesu modernizacji wojsk zmechanizowanych.