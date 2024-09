Jak Donald Trump wygra, to Elon Musk będzie miał… etat?

Trump wystąpił w czwartek w siedzibie prestiżowej organizacji Economic Club of New York, gdzie przedstawiał gospodarcze postulaty swojego programu wyborczego. Wymienił wśród nich utworzenie „komisji na rzecz wydajności państwa”, której zadaniem ma być „przeprowadzenie kompletnego audytu finansowego całego rządu federalnego i przedstawienie rekomendacji (dotyczących) drastycznych reform”.

Trump zapowiedział, że na czele komisji złożonej z biznesmenów stanie właściciel Tesli i platformy X Elon Musk, który wcześniej publicznie orędował za stworzeniem takiego gremium i zgłaszał swoją kandydaturę do przewodzenia tej instytucji. Trump zapewniał, że dzięki temu amerykański budżet zaoszczędzi „biliony” dolarów.

Komentatorzy w mediach, w tym m.in. związani z dziennikiem „Wall Street Journal”, wskazywali na potencjalny konflikt interesów Muska, którego firmy Tesla i SpaceX otrzymują pokaźne rządowe subsydia i kontrakty.

Obok utworzenia komisji, Trump zapowiedział też drastyczną deregulację, wdrożenie na stałe wprowadzonych przez niego cięć podatkowych, uczynienie Ameryki „światową stolicą krypto(walut) i Bitcoina”, a także powszechne cła na wszystkie produkty z zagranicy. Polityk stwierdził, że cła te będą na „wyższym poziomie niż to, co ludzie wcześniej słyszeli”. Doniesienia mówiły o cle sięgającym 10 proc.

Garda: Dr Tomasz Smura z Fundacji Puławskiego o NATO Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Trump poruszył też wszystkie inne kampanijne tematy, w tym obietnicę zakończenia wojny w Ukrainie jeszcze przed formalnym objęciem władzy, obwiniając przy tym prezydenta Bidena o sprowokowanie rosyjskiej inwazji. Pytany przez członka klubu, czy zamierza wzmocnić sankcje przeciwko Rosji, Trump powiedział, że był „użytkownikiem sankcji”, ale opowiada się za jak najszybszym ich znoszeniem, bo „ostatecznie to zabija dolara”, a „utrata dolara to jak przegranie wojny”.

– Stosuję sankcje bardzo silnie przeciwko krajom, które na to zasługują, ale potem je zdejmuję. Bo, spójrzcie: tracimy Iran. Tracimy Rosję. Chiny próbują sprawić, by ich waluta stała się dominująca. (...) Tracimy tak wiele krajów, ponieważ jest tak wiele konfliktów ze wszystkimi tymi państwami. Chcę więc używać sankcji tak mało, jak to możliwe.

Kandydat Partii Republikańskiej na prezydenta przyznał też, że nie wiedział, jak zareagować na wyrażone w czwartek przez Władimira Putina poparcie dla jego rywalki, Kamali Harris.

– Nie wiedziałem, czy miałem do niego zadzwonić i powiedzieć: „Bardzo ci dziękuję”? Nie wiem dokładnie, co powiedzieć. Nie wiem, czy powinienem się obrazić, czy wyświadczył mi przysługę, ale musimy się dogadywać ze światem…

Kampania wyborcza w USA trwa i różne wieści z niej będą jeszcze płynąć.