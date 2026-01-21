Fabryka Broni „Łucznik” - Radom na SHOT Show 2026. Duże zainteresowanie MSBS GROT

„Za nami pierwszy dzień jednych z największych i najważniejszych targów branży strzeleckiej na świecie - SHOT Show 2026 w Las Vegas!” - przekazała Fabryka Broni w komunikacie opublikowanym w mediach społecznościowych.

MSBS GROT w centrum uwagi odwiedzających

Jak podkreślono, „Fabryka Broni „Łucznik” Radom po raz kolejny jest obecna na tym wyjątkowym wydarzeniu, prezentując swoje rozwiązania na jednym z najbardziej wymagających rynków świata”.

Od początku targów stoisko spółki cieszy się dużym zainteresowaniem. „Nasze stoisko cieszy się dużym zainteresowaniem odwiedzających - zarówno wśród cywilnych pasjonatów strzelectwa, jak i przedstawicieli środowisk branżowych i handlowych” - podkreśliła Fabryka Broni. Szczególną uwagę odwiedzających przyciąga system MSBS GROT, w tym certyfikowany na rynek USA MSBS GROT Pistol w wariantach luf: 10,5”, 13” oraz 14,5”.

Budowanie relacji i wzmacnianie pozycji marki w USA

„Pierwszy dzień minął Fabryce Broni pod znakiem rozmów, spotkań i inspirujących kontaktów z partnerami z całego świata” - czytamy w poście. Producent zwraca również uwagę na odbiór oferty wśród amerykańskich odbiorców: „Cieszy nas ogromne zainteresowanie ofertą Fabryki Broni oraz bardzo pozytywny odbiór naszych produktów przez amerykańskich wielbicieli broni”.

W komunikacie podkreślono, że obecność na targach ma znaczenie nie tylko wystawiennicze. „SHOT Show 2026 to nie tylko prezentacja pełnego portfolio, ale przede wszystkim budowanie relacji i dalsze umacnianie pozycji marki Fabryka Broni „Łucznik” - Radom na rynku USA”.

To jednak dopiero początek wydarzenia. SHOT Show 2026 odbywa się w dniach 20–23 stycznia w Las Vegas, w obiektach Venetian Expo oraz Caesars Forum, a Fabryka Broni zaprasza na swoje stoisko nr 41031. W Las Vegas swoją ofertę prezentują także spółki z Grupy PGZ - Maskpol oraz Mesko S.A.