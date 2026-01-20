Zamknięte niebo nad Rzeszowem i Lublinem. Poderwano niemieckie myśliwce

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej wstrzymała ruch lotniczy nad Rzeszowem i Lublinem w związku z intensywnymi atakami Rosji na Ukrainę.

Zagrożenie skłoniło Dowództwo Operacji Powietrznych do poderwania sojuszniczych myśliwców Eurofighter stacjonujących w Polsce.

Odkryj, dlaczego ta decyzja była kluczowa dla bezpieczeństwa i jakie były dalsze kroki obronne.

Noc z 19 na 20 stycznia to czas kolejnego masowego ataku rosyjskiego lotnictwa na Ukrainę. Celem był przede wszystkim Kijów i Odessa oraz wschodnia część kraju. Nieliczne drony rosyjskie skierowały się w region Lwowa, około 100 km od granicy z Polską. Siły Zbrojne Ukrainy poinformowały o strąceniu 342 dronów uderzeniowych, 13 pocisków manewrujących Ch-101 i 14 pocisków balistycznych Iskander-M oraz S-300.

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej (PAŻP) oficjalnie potwierdziła, że 20 stycznia porty lotnicze w Rzeszowie-Jasionce oraz Lublinie-Świdniku musiały na kilka godzin zawiesić obsługę lotów cywilnych. Były to kroki prewencyjne, nie tylko ze względu na zagrożenie rosyjskimi środkami bojowymi, ale przede wszystkim aby zapewnić swobodę ewentualnego działania własnych myśliwców. Zakaz lotów zniesiono po godzinie 8:00.

Wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk poinformował na antenie TVN24, sytuacja była monitorowana na bieżąco, a ukraińska obrona przeciwlotnicza sukcesywnie eliminowała zagrożenia zbliżające się do zachodniej części kraju. Poinformował również, że w ramach operacji NATO nad Polską operowały m.in. niemieckie myśliwce Eurofighter. Ich obecność w powietrzu jest istotnym elementem systemu obrony i odstraszania.