Korea Południowa rozmieszcza pociski balistyczne Hyunmoo-5, nazywane „potworami”, by stworzyć „równowagę strachu” wobec Korei Północnej.

Pociski Hyunmoo-5 o masie 36 ton i zasięgu do 3000 km, są kluczowym elementem systemu KMPR, zdolnym do penetracji na głębokość ponad 100 metrów.

Mimo krytyki ze strony Pjongjangu, Seul masowo produkuje to uzbrojenie, aby zapewnić bezpieczeństwo w regionie.

Dowiedz się, jak Hyunmoo-5 zmienia dynamikę bezpieczeństwa w Azji Wschodniej i co to oznacza dla przyszłości.

Hyunmoo-5 na straży bezpieczeństwa Korei Południowej

W odpowiedzi na rosnące zagrożenie nuklearne ze strony Korei Północnej, armia Korei Południowej rozpoczęła rozmieszczanie potężnych pocisków balistycznych Hyunmoo-5. Informację tę podała w niedzielę, 18 stycznia br. agencja Yonhap, zaznaczając, że pociski te, ze względu na swoje rozmiary i możliwości, są określane mianem „potworów”. Minister obrony An Gju Bak jasno wyraził stanowisko Seulu, wzywając do ustanowienia „równowagi strachu” jako odpowiedzi na agresywną politykę Pjongjangu.

Minister An Gju Bak podkreślił, że choć Korea Południowa, będąc sygnatariuszem Układu o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej, nie może posiadać własnej broni atomowej, to jednak „mocno wierzy, że powinniśmy posiadać znaczną liczbę pocisków Hyunmoo-5, aby osiągnąć równowagę strachu”. Zaznaczył również, że masowa produkcja tego uzbrojenia już się rozpoczęła, a władze intensywnie dążą do zwiększenia wydajności krajowego przemysłu zbrojeniowego.

Czym wyróżniają się pociski Hyunmoo-5?

Hyunmoo-5 to pocisk balistyczny typu ziemia-ziemia, ważący około 36 ton. Jego imponujące rozmiary i zdolności bojowe sprawiają, że jest on w stanie przenosić konwencjonalne głowice bojowe o masie 8-9 ton. Głowice te posiadają unikalną zdolność do penetrowania gruntu na głębokość ponad 100 metrów. Czyni je to niezwykle skutecznymi przeciwko umocnionym celom. Przy zredukowanym ładunku zasięg pocisku szacowany jest nawet na 3 tysiące kilometrów.

Pociski Hyunmoo-5 zostały publicznie zaprezentowane po raz pierwszy podczas parady w 2023 roku, jednak szczegóły techniczne dotyczące ich konstrukcji i działania pozostają ściśle tajne ze względów strategicznych. Ich rozwój i rozmieszczenie są kluczowym elementem południowokoreańskiego systemu KMPR (Korea Massive Punishment and Retaliation), który ma za zadanie odstraszanie oraz ewentualny odwet w przypadku ataku ze strony Korei Północnej i jest częścią tzw. doktryny „trzech osi” obrony Korei Południowej. Składa się ona z takich elementów jak:

Kill Chain (uderzenie prewencyjne),

Korea Air and Missile Defence (KAMD, czyli przechwytywanie rakiet za pomocą wielowarstwowego systemu obrony przeciwrakietowej),

Korea Massive Punishment and Retaliation (KMPR, polegające na uderzeniu w odwecie za pierwsze uderzenie w Koreę Południową).

Eksperci zauważają, że zasięg Hyunmoo-5 wprowadza nowy element niepewności w architekturze bezpieczeństwa Azji Wschodniej. Choć Seul deklaruje, że broń ma charakter wyłącznie defensywny, jej możliwości rażenia obejmują również terytoria Chin, Rosji i Japonii, a zgodnie z wcześniejszymi deklaracjami Korei Południowej do 2026 roku miało powstać ok. 200 egzemplarzy tego pocisku. Nie można również zapominać, że jest on uznawany za najpotężniejszą konwencjonalną broń w Azji.

KMPR: Korea Południowa buduje system odstraszania do 2030 roku

Proces rozmieszczania systemu KMPR, obejmującego setki zaawansowanych technicznie pocisków, w tym Hyunmoo-5, ma zostać zakończony w trakcie kadencji prezydenta Li Dze Mjunga, która upływa w czerwcu 2030 roku. Agencja Yonhap podkreśla, że inwestycje w ten system mają na celu zapewnienie Korei Południowej przewagi militarnej i zdolności do skutecznego reagowania na wszelkie prowokacje.

Warto przypomnieć, że w 2024 roku wpływowa siostra Kim Dzong Una, Kim Jo Dzong, określiła pocisk Hyunmoo-5 mianem „bezwartościowej broni o dużej masie”. Mimo tej retoryki, Seul konsekwentnie realizuje swoją strategię wzmacniania potencjału obronnego, stawiając na zaawansowane technologie i zwiększanie liczby posiadanych pocisków balistycznych. Działania te mają na celu utrzymanie stabilności w regionie i zapewnienie bezpieczeństwa obywatelom Korei Południowej.