STĄD PŁYNIE POMOC (NIE TYLKO) MILITARNA DLA UKRAINY

Szef rządu RP spotkał się z żołnierzami polskimi i amerykańskim. Powiedział do nich:

– Robicie wielką rzecz. Jestem tu dzisiaj po to, żeby przypomnieć wszystkim Polkom, Polakom i całej Europie, że tu, w Rzeszowie, dzięki wam, w sposób możliwie bezpieczny, niezwykle intensywny każdego dnia możliwe jest przekazywanie pomocy Ukrainie.

Podczas konferencji prasowej optymistycznie ocenił perspektywy wojny toczącej się na Ukrainie. Donald Tusk uznał, że Ukraina wygra wojnę w olbrzymiej mierze dzięki polskim i amerykańskim żołnierzom i tym wszystkim, którzy w Jasionce zorganizowali największy hub, który zaangażowany jest w jedną z największych logistyczno-militarnych operacji w historii Europy po II wojnie światowej.

– Losy naszej ojczyzny, losy Ukrainy, losy Europy i całego wolnego świata, w tym Stanów Zjednoczonych, w jakiejś mierze zależą od tego, co i w jaki sposób tutaj robicie – oświadczył Tusk, dziękując żołnierzom.

Jako że 4 lipca w Stanach Zjednoczonych ich obywatel będą świętować Na okoliczność 248. rocznicy wywalczenia (w wojnie z Brytyjczykami) niepodległości, premier zwrócił się do żołnierzy US Army następującymi słowami:

– Nam Polkom, Polakom i Amerykankom, Amerykanom nie trzeba tłumaczyć słowa „niepodległość”. Mam wrażenie, że dlatego między innymi tak świetnie ze sobą tu współpracujecie, bo słowo „niepodległość” w naszych sercach i amerykańskich sercach znaczy dokładnie to samo. I jesteśmy gotowi poświęcić tak dużo, tu w Polsce i tam, w Stanach Zjednoczonych, na rzecz niepodległości i wolności, także innych ludzi…

USA POSTAWIŁY 25 LAT TEMU NA POLSKĘ I BYŁ TO DOBRY WYBÓR

W Jasionkach premierowi towarzyszł ambasador USA w Polsce. Mark Brzezinski (syn Zbigniewa Brzezińskiego – doradcy prezydentów USA: Jimmy’ego Cartera (1977–1981), wcześniej Lyndona Bainesa Johnsona oraz Johna Fitzgeralda Kennedy’ego – podkreślił, że ten rok jest szczególnym. Wyjątkowym, bo 75 lat temu powstało NATO i 25 lat temu do Paktu Północnoatlantyckiego przystąpiła Polska. Powiedział po angielsku i po polsku:

– Postawiliśmy na Polskę i po 25 latach widzimy, jak dobry był to wybór (…). Razem jesteśmy bezpieczni, jesteśmy silniejsi razem od 25 lat i będziemy silniejsi razem przez kolejne lata.

Nawiązując do zbliżającego się (9-11 lipca) w Waszyngtonie szczytu NATO, stwierdził był:

– Będzie to najbardziej ambitny szczyt od zakończenia zimnej wojny, który ma wykazać zdolność NATO do dostosowania się do nowych wyzwań i zagrożeń. Podczas waszyngtońskiego szczytu NATO przedstawi najsolidniejsze plany obrony od dekad, wzmacniając tym samym możliwości odstraszania i obrony w czasach pokoju, kryzysu i konfliktu przyszłości.

Z PROWINCJONALNEGO LOTNISKA W STRATEGICZNYM HUB LOGISTYCZNY

Przed lutym 2022 r. o podrzeszowskim lotnisku mało kto w Polsce, a tym bardziej w świecie, słyszał. Lotnisko miało status – delikatnie określając – prowincjonalnego. Obsługiwało tanie linie lotnicze, głównie do Wielkie Brytanii, dla mieszkańców Podkarpacia.

Wybuchła wojna i jasnym stało się, że Jasionki nie będą już tym, czym były przed rosyjską agresją na Ukrainę. Po pierwsze: stąd najbliżej do jej granic. Po drugie: Było względnie dobrze wyposażone w infrastrukturę techniczną. Miało na tle wystarczający pas start/lądowanie, że mogło przyjmować wszystkie amerykańskie samoloty transportowe. Ba, było jednym z ostatnich, na którym wylądował największy samolot świata – Antonow-225 Mirija. I po trzecie: tkwiły w tym lotnisku spore możliwości rozbudowy.

We wrześniu 2023 r. dyrektor Portu Lotniczego Jasionka im. Rodziny Ulmów Michał Tabisz w rozmowie z portalem Defenseone przyznał, że obawiał się, że nowe funkcje lotniska będą skutkować reakcją Rosji. Obawiał się nie tylko cyberataków, ale nie wykluczał „zwykłych” uderzeń kinetycznych. Dziś wydają się takie obawy wyrażonymi na wyrost, ale gdy zaczął funkcjonować hub, takowych nie można było wykluczyć na 100 proc. Amerykanie postawili w marcu 2022 r. Patrioty. Zamontowali także zabezpieczenia przeciw cyberatakom, Rosjanie atakowali system, ale na tym się skończyło...

TU LĄDUJĄ TRANSPORTOWCE WOJSKOWE I STĄD CYWILE... LECĄ W ŚWIAT

Wiadomo, że dane o tym, co i w jakich ilościach dostarczane jest dla Ukrainy z Jasionek są niejawne. Jawna jest informacja, że przez Polskę Ukraina otrzymuje 80 proc. wojskowego zaopatrzenia.

„Lotnisko nie miało w pobliżu linii kolejowych, więc paliwo musiało być dostarczane ciężarówkami, a dziennie przyjeżdżało nawet 20 ciężarówek przewożących łącznie 175 000 galonów (ok. 3,78 l - Portal Obronny) paliwa. Tabisz powiedział, że polska państwowa spółka naftowa (Orlen - Portal Obronny) uratowała lotnisko, nadając priorytet dostawom paliwa” – napisał dziennikarz Defenseone.

Podał, że codziennie startujące z Jasionek, już puste prawie, samoloty tankują tyle paliwa, ile wcześniej przeznaczano na cały tydzień lotów pasażerskich. Port przyjmował/przyjmuje nie tylko cargo, ale i Bardzo Ważnych Polityków, łącznie z prezydentem USA Joe Bidenem.

Jasne jest, że Port Lotniczy Jasionka znajduje się pod tzw. specjalnym nadzorem. Wiedza w Polsce o tym, że nadal pełni on funkcje cywilnego lotniska już taka powszechna nie jest. W maju obsłużył 96 tys. pasażerów, a w pod koniec czerwca uruchomiono nowe połączenia czarterowe. W wakacyjnym sezonie z Rzeszowa-Jasionki można polecieć do 15 krajów (w tym także do USA) i nad nasz Bałtyk...

