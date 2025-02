Ukraina czeka na Mirage 2000-5. Zełenski: Musimy przyspieszyć modernizację Sił Powietrznych

Ukraina dzięki wsparciu Zachodu otrzymała od sojuszników nie tylko stare samoloty jak MiG-29 m.in z Polski, ale także nowoczesne F-16, dzięki koalicji, która zgodziła się przekazać swoje samoloty. Dla Ukrainy otrzymanie F-16 było ogromnym skokiem technologicznym. Jak mówił Zełeński:

"Teraz musimy przyspieszyć modernizację ukraińskiego systemu lotnictwa wojskowego. Oznacza to nowe podejście do personelu, zmiany organizacyjne i znacznie większą uwagę kadry dowódczej skierowaną na pilotów, inżynierów i wszystkich naszych ludzi, którzy inwestują swoją wiedzę i energię w rozwój Sił Powietrznych" - zaznaczył Zełenski.

Amerykański F-16 ILA 24 Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Prezydent Ukrainy zauważył również, że Ukraina zrobiła już niezwykle ważne kroki, przechodząc na myśliwce F-16, które skutecznie wykonują misje bojowe w trwającej wojnie obronnej z Rosją.

"To sukces naszych Sił Zbrojnych, jedno z najszybszych przejść na nowy typ samolotu wśród wszystkich krajów. Spodziewamy się również francuskich myśliwców na naszym niebie, które pod kontrolą ukraińskich pilotów zdecydowanie wzmocnią naszą obronę" - podkreślił Zełenski.

Na początku stycznia portale specjalizujące się w tematyce lotnictwa poinformowały, powołując się na doniesienia francuskiego portalu AvionsLegendaires, że pierwsze trzy samoloty bojowe Dassault Aviation Mirage 2000-5F trafią do Sił Powietrznych Ukrainy przed 20 stycznia. Ale sądząc po wypowiedzi prezydenta Zełenskiego, francuskie samoloty jeszcze nie dotarły i raczej trzeba ich się spodziewać w niekreślonym miesiącu pierwszego kwartału tego roku.

Mirage, które zostaną przekazane Ukrainie, zostały wcześniej dostosowane przez francuskich specjalistów do warunków panujących na ukraińskich lotniskach i odcinkach drogowych, z których również startują samoloty. Myśliwce Mirage 2000-5F dołączą do samolotów bojowych General Dynamics F-16 Fighting Falcon, które zostały przekazane Ukrainie w 2024 roku. Docelowo Ukraina ma dostać 6 sztuk tych samolotów.

W przeciwieństwie do F-16 szkolenie ukraińskiego personelu trwało zaledwie kilka tygodni, ukraińscy piloci potrzebowali kilku miesięcy, aby nauczyć się latach Miragami.

Francja zoptymalizowała możliwości Mirage 2000-5F, aby mogły one przyjmować i strzelać pociskami manewrowymi SCALP-EG i Storm Shadow. Ukraina posiada obydwie wersje.

We wrześniu informowano, że pierwsza grupa ukraińskich pilotów wojskowych zakończyła szkolenie we Francji na odrzutowym samolocie szkolnym Alphajet. Francuskie Siły Powietrzne obecnie obsługują 26 samolotów Mirage 2000-5, stacjonujących w Luxeuil/Saint-Sauveur we Francji i Dżibuti.

Mirage 2000-5F będzie drugim typem zachodniego myśliwca po F-16AM/BM dostarczonych z Holandii i Danii, a na dostawę tych myśliwców zadeklarowały się również Norwegia i Belgia.

Mirage 2000 był przez długie lata podstawową maszyną myśliwską i wielozadaniową francuskiego lotnictwa, ale też dobrym produktem eksportowym. Wprowadzony do służby w 1983 roku jako następca bardzo udanego Mirage III. Zbudowany w układzie delta, jednosilnikowy samolot z cyfrowym sterowaniem fly-by-wire okazał się konstrukcją bardzo udaną i łatwo adoptowaną do różnych zadań. Początkowo samolot był używany głównie przez siły francuskie. Samolot jest w dwóch wersjach jedno i dwumiejscowej. Samoloty te w wersji dwumiejscowej Mirage 2000N miały zdolności do przenoszenia bron nuklearnej. Wyniku sukcesów eksportowych do takich krajów jak Egipt, Grecja, Indie, Peru czy Zjednoczone Emiraty Arabski zdecydowano się na opracowanie wariantu Mirage 2000-5 (Dash 5), który posiadał nową awionikę z wielopasmowym radarem RDY, pociski rakietowe powietrze-powietrze MICA, pięć monitorów w kokpicie i wyświetlacz przezierny. Długość samolotu wynosi 14,36 m, rozpiętość skrzydeł to 9,13 m, a wysokość to 5,2 m. Masa startowa samolotu to 17 000 kg, Zasięg Mirage 2000 wynosi 3335 km (z dodatkowym zewnętrznym zbiornikiem paliwa. Działać może na pułapie 17 050 m. Samolot jest uzbrojony w dwa działka DEFA 554 kal. 30 mm oraz pociski rakietowe lub bomby o masie 6400 kg na dziewięciu zewnętrznych węzłach uzbrojenia. Francja posiada około 65 - Mirage 2000D oraz 26 Mirage 2000-5F. Samolot jest zdolny do przenoszenia francuskiej broni jądrowej w postaci pocisków ASMP i nosi oznaczenie Mirage 2000N (Nucléaire).