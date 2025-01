Francuskie Mirrage 2000 coraz bliżej Ukrainy. Przylecą w tym miesiącu

W miarę jak Rosja nasila naloty na cele cywilne w Ukrainie, rozpoczyna się odliczanie między Kijowem a Paryżem. W styczniu 2025 roku ukraińskie lotnictwo ma odebrać pierwsze trzy myśliwce Dassault Aviation Mirage 2000-5F. Myśliwce te, zostaną oddane z zapasów Francuskich Sił Powietrznych i Kosmicznych, zostały one zmodyfikowane z pomocą DGA, aby były czymś więcej niż tylko myśliwcami przechwytującymi, którymi są obecnie. Docelowo Ukraina ma dostać około dziesięciu samolotów tego typu, niektóre źródła mówią jednak o 6 sztukach.

Dostawa tych ważnych z punktu widzenia Ukrainy maszyn jest owocem długich negocjacji pomiędzy Emmanuelem Macronem i Wołodymyrem Zełenskim. Prezydenci Francji i Ukrainy uczynili Mirage 2000-5F jednym ze znaków rozpoznawczych pomocy wojskowej Francji dla Ukrainy, podobnie jak wcześniej dostarczone systemy artyleryjskie Cezar i wozy wsparcia ogniowego AMX-10RC.

W przeciwieństwie do tych ostatnich, gdzie szkolenie ukraińskiego personelu trwało zaledwie kilka tygodni, ukraińscy piloci potrzebowali kilku miesięcy, aby nauczyć się manewrować jednomiejscowym myśliwcem typu delta-wing. Jego konstrukcja oraz obsługa znacząco się różni od wykorzystywanych dotychczas przez Ukrainę MiG-29, Su-24, Su-25, czy Su-27, które wciąż są w służbie na Ukrainie. Mirage 2000-5F może początkowo wydawać się małym, lekkim myśliwcem w porównaniu z MiG-29 czy Su-27, jednak ukraińscy piloci szybko mieli zdać sobie sprawę, że jest to również samolot zaprojektowany do latania nad terytorium wroga.

Najprawdopodobniej pierwsze trzy egzemplarze zostaną dostarczone przed 20 stycznia tego roku. Niektóre źródła sugerują, że są one już obecne na Ukrainie, ale obecnie zapewniłyby tylko loty szkoleniowe. Należy pamiętać, że Francja zoptymalizowała dane Mirage 2000-5F, aby mogły one przyjmować i strzelać pociskami manewrowymi SCALP-EG i Storm Shadow. Ukraina posiada obydwie wersje.

We wrześniu informowano, że pierwsza grupa ukraińskich pilotów wojskowych zakończyła szkolenie we Francji na odrzutowym samolocie szkolnym Alphajet. Francuskie Siły Powietrzne obecnie obsługują 26 samolotów Mirage 2000-5, stacjonujących w Luxeuil/Saint-Sauveur we Francji i Dżibuti.

Poza tym Sztab Generalny Ukrainy pochwalił się, że 200 ukraińskich lotników przeszło w Wielkiej Brytanii podstawowe szkolenie lotnicze, naziemne i językowe przed lotem na F-16. Instruktorzy RAF nauczyli ich ogólnej obsługi samolotów, nawigacji i latania.

Mirage 2000-5F będzie drugim typem zachodniego myśliwca po F-16AM/BM dostarczonych z Holandii i Danii a na dostawę tych myśliwców zadeklarowały się również Norwegia i Belgia. Można więc powiedzieć, że Mirrage 2000 będzie pierwszym europejskim myśliwcem zaprojektowanym i zbudowanym w Europie. Wyprzedzając tym samym szwedzkiego JAS-39 Gripen, który również w niedalekiej przyszłości ma trafić do Ukraińskich Sił Powietrznych