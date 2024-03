Rosja straciła myśliwiec Su-35. Padł ofiarą rosyjskich rakiet nad Sewastopolem

To już trzecia maszyna tego typu utracona w tym roku. W internecie pojawiło się wiele nagrań z płonącym myśliwcem nad Sewastopolem. Samolot musiał zostać poważnie trafiony. Opada w tak odwrócony do góry nogami i w tak zwanym płaskim korkociągu. Oznacza to, że maszyna wiruje jak opadający liść, zamiast obracać się w osi wzdłużnej, jak w przypadku klasycznego korkociągu. Jest to dość typowe dla samolotów rodziny Su-27/30/35 z uszkodzonym układem napędowym.

W tym przypadku widać na nagraniach jeden silnik i skrzydło w płomieniach. Nie wiadomo czy drugi pracuje. Maszyna spada otoczona płonącymi elementami lub flarami, trudno to jednoznacznienie określić. Uszkodzony myśliwiec runął do Morza Czarnego. Zgodnie z oficjalnymi informacjami, pomimo niefortunnego ułożenia samolotu grzbietem do dołu, pilot zdołał się katapultować i przeżył.

Zgodnie z doniesieniami rosyjskich mediów społecznościowych samolot Su-35 został strącony nad Sewastopolem przez własną obronę przeciwlotniczą. Jest to dość prawdopodobne, gdyż miasto leży od strony strony pełnego morza, na południowo-zachodnim wybrzeżu Krymu.

Jest to bardzo prawdopodobne, gdyż takie incydenty zdarzały się już wcześniej. Krym, a szczególnie główna baza morska Floty Czarnomorskiej, jest celem regularnych ataków ukraińskich pocisków manewrujących, rakiet i dronów. Powracający z misji nad Ukrainą samolot mógł zostać omyłkowo uznany za pocisk manewrujący taki jak Storm Shadow czy Neptun, gdyż osiągają one zbliżone prędkości.

Utrata samolotu Su-35, i to w wyniku tak zwanego „friendly fire”, to z pewnością zła wiadomość dla Rosjan. Jest to jedne z najnowocześniejszych samolotów bojowych jakimi dysponują Siły Powietrzno-Kosmiczne Federacji Rosyjskiej.

Su-35 to wielozadaniowy myśliwiec, określany w Rosji jako maszyna generacji 4++. Jest wyposażony w najnowszą awionikę cyfrową i stację radiolokacyjną M035 Irbis-E, wyposażoną w antenę z pasywnym skanowaniem fazowym. Producent podaje, że pozwala ona na jednoczesne śledzenie do 30 celów powietrznych, zwalczanie ośmiu z nich lub śledzenie do 4 celów naziemnych przy jednoczesnym skanowaniu przestrzeni powietrznej.

Do zwalczania tych wszystkich celów Su-35 może przenosić do 8 ton uzbrojenia, na 14 pylonach. Może ono obejmować pełny wachlarz rosyjskich pocisków kierowanych powietrze-powietrze i powietrze-ziemia oraz bomby korygowane i grawitacyjne. W przypadku misji nad Ukrainą maszyny te często przenoszą bomby szybujące o masie 500 kg oraz pociski Ch-31 służące do zwalczania radarów.

Su-35 jest maszyn dwusilnikową i jednoosobową, bazującą na konstrukcji Su-27. Charakterystyczną cechą tego myśliwca są silniki z dyszami o zmiennym wektorze ciągu, co pozwala znacznie zwiększyć manewrowość tej sporej i ciężkiej maszyny. Osiąga ona prędkość ponad 1,5 Macha i pułap 15 tys. Zasięg to około 3600 km, ale może zostać dowolnie zwiększony dzięki zdolności do tankowania w locie.