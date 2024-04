Niemieckie wsparcie dla Ukrainy. Rheinmetall dostarczy kolejne wozy piechoty Marder

Rheinmetall przekazał, że zamówienie na wozy piechoty Marder dla Ukrainy zostało złożone w marcu 2024 roku i dostawę 20 maszyn przewiduje się jeszcze w tym roku, a konkretnie na jego koniec. Niemcy już dostarczyły 90 wozów, a 50 jest obiecany w drodze bezpośrednich dostaw i programów wymiany z innymi państwami. W wersji Marder 1A3, która trafi na Ukrainie zintegrowano dalmierze laserowe, które umożliwiają skuteczne i precyzyjne namierzanie celu – jak dodała firma.

Według portalu Oryx, dokumentującego straty poniesione przez obie strony na froncie, Ukraina miała utracić przynajmniej 4 wozy Marder, a kolejne 6 zostało porzuconych i ich los nie jest wiadomy.

Jak napisała niemiecka firma, Rheinmetall przejął z zasobów Bundeswehry przestarzałe bojowe wozy piechoty Marder 1A3 i już wiosną 2022 roku firma na własny koszt rozpoczęła naprawę transporterów opancerzonych w zakładach Rheinmetall w Unterlüß i Kassel.

Od 1970 roku wyprodukowano 2136 wozów piechoty Marder, przy czym najnowszym standardem armii niemieckiej jest 1A5, który został zmodernizowany do użytku w Afganistanie. Marder ma długość 6,79 m, szerokość 3,24 m, wysokość 2,98 m i całkowitą masę bojową 28,5 tony. Wariant 1A3 waży 33,5 tony, podczas gdy warianty 1A5 i 1A5A1 ważą odpowiednio 37,4 tony i 38,1 tony. Uzbrojenie główne stanowi armata automatyczna Rheinmetall MK 20 Rh-202 kalibru 20 mm. Sprzężono z nią uniwersalny karabin maszynowy MG3 kal. 7,62 mm. Wozy Marder służą w siłach zbrojnych takich krajów jak Niemcy, Grecja, Chile, Indonezja i Jordania.

Rzeczywista pomoc wojskowa Niemiec dla Ukrainy jest znacznie mniejsza, niż twierdzi Berlin?

Niemcy w ostatnich miesiącach dość mocno zaangażowali się w pomoc Ukrainie, zwłaszcza Niemcy lubią o tej pomocy dużo mówić. Berlin dostarczył kilka rodzajów artylerii, starsze i nowsze czołgi Leopard, systemy obrony powietrznej IRIS-T i Patriot, amunicję, pojazdy, drony i inną broń. Jednak jak się okazuje, deklarowane wsparcie, o którym lubi mówić kanclerz Scholz jest znaczne mniejsze niż o którym się mówi. Jak napisał Bild, niemiecki rząd zawyża kwotę już udzielonego i planowanego wsparcia wojskowego dla Kijowa, powołując się na wyliczenia Ingo Gädechensa z CDU, członka Komisji Budżetowej Bundestagu. Według jego wyliczeń wsparcie Niemiec dla Ukrainy to 10,2 mld euro, a nie jak mówił wielokrotnie kanclerz Scholz 28 mld euro. Według niego to „kreatywna księgowość”. Jak napisał Bild cytując Gädechensa: „kanclerz sprawia wrażenie, jakby Niemcy wsparły już Ukrainę militarnie kwotą 28 miliardów euro. W rzeczywistości nie przeznaczyliśmy jeszcze nawet połowy tej kwoty”.

Bild cytując polityka napisał, że Niemcy mają szansę odzyskać od UE pomoc wojskową wypłaconą Ukrainie. Do tej pory zwrócono 31 milionów euro. Niemcy także wystąpiły o kolejne 3,4 miliarda. Według Gädechensa tak naprawdę to UE płaci pieniądze dla Ukrainy, a nie Niemcy. Jak napisała dalej niemiecka gazeta, kanclerz obiecał zawarcie kolejnych kontraktów o wartości 6 miliardów euro w 2024 roku, ale te sześć miliardów euro nie tylko sfinansuje pomoc wojskową dla Ukrainy. Ale także środki w innych krajach i na dozbrajanie Bundeswehry. Według Gädechensa pozostałe kraje nie mają nic wspólnego z Ukrainą, a uzbrojenie Bundeswehry zostało już ujęte gdzie indziej i wynosi 5,2 miliarda. W takim wypadku, gdzie „kolejne 2,6 miliarda euro?” pyta polityk. Kanclerz miał także w ramach tzw. inicjatywy szkoleniowej zapewnić ponad siedem miliardów euro, ale jak wyjaśnia polityk, z tej puli opłacana jest nie tylko pomoc dla Ukrainy, ale także środki w innych krajach. Jak wynika z odpowiedzi rządu federalnego na pytanie grupy parlamentarnej CDU, dla Ukrainy przeznaczono jedynie 6,7 mld euro. Tak więc brakuj 370 mln euro. Jak mówi na koniec polityk, w rezultacie z 28 miliardów pozostało 21,7 miliardów, jednak jak mówi polityk: „kwota 28 miliardów częściowo obejmuje obietnice i zapowiedzi na przyszłość (w tym na rok 2028). Nie jest jasne, czy do tego czasu pomoc będzie nadal przydatna dla Ukrainy. Jeśli spojrzeć tylko na faktycznie dostarczoną pomoc, to wynosi tylko 10,2 miliarda euro z 28 miliardów. Innymi słowy: 17,8 miliarda według obliczeń Scholza jest przeznaczone na przyszłe wsparcie wojskowe” – powiedział polityk.