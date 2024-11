NATO ostrzega o zwiększeniu liczebności rosyjskiej armii. Jednak jakość tej armii spada

„W tej chwili Rosjanie nie stanowią takiego samego zagrożenia, jak w lutym 2022 r. więc mamy trochę czasu, aby się przygotować" - powiedział w Brukseli Rob Bauer i zwrócił uwagę na stan wyposażenia sił oraz poziom wyszkolenia żołnierzy. Dodał, że dla Zachodu oznacza to konieczność zwiększenie inwestycji w przemysł zbrojeniowy.

Wezwał też firmy do przygotowania się na scenariusz wojenny i odpowiedniego dostosowania linii produkcyjnych i dystrybucyjnych, by były mniej podatne na szantaż ze strony takich krajów, jak Rosja, czy Chiny.

"Jeśli możemy zapewnić, że wszystkie kluczowe usługi i towary zostaną dostarczone bez względu na wszystko, to jest to kluczowa część naszego odstraszania" — podkreślił Rob Bauer w przemówieniu na forum think tanku European Policy Centre.