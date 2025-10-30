Lotniska w Radomiu i Lublinie zamknięte. Wojskowe lotnictwo w akcji

PAŻP ogłosiła zamknięcie lotnisk w Radomiu i Lublinie z powodu ataku Rosji na Ukrainę.

Decyzja ma na celu zapewnienie swobody działania polskiego i sojuszniczego lotnictwa wojskowego.

Pasażerowie muszą liczyć się z utrudnieniami.

Prewencyjne działania lotnictwa wojskowego

Wczesnym rankiem Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych przekazało na platformie X, że w związku z atakiem Rosji na obiekty na terytorium Ukrainy, trwa operowanie polskiego i sojuszniczego lotnictwa w naszej przestrzeni powietrznej. „Zgodnie z obowiązującymi procedurami Dowódca Operacyjny RSZ uruchomił wszystkie dostępne siły i środki pozostające w jego dyspozycji. Poderwane zostały dyżurne pary myśliwskie i samolot wczesnego ostrzegania, a naziemne systemy obrony powietrznej oraz rozpoznania radiolokacyjnego osiągnęły stan najwyższej gotowości". Jak wskazano, działania te mają charakter prewencyjny i są ukierunkowane na zabezpieczenie przestrzeni powietrznej i jej ochronę, zwłaszcza w rejonach przyległych do zagrożonych obszarów.

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej (PAŻP) poinformowała na X, że „z powodu konieczności zapewnienia swobody operowania lotnictwa wojskowego lotniska w Radomiu i Lublinie zostały zamknięte na czas działań”. Marcin Hadaj, rzecznik PAŻP, wskazał, że czasowe zamknięcie portów lotniczych w Radomiu i Lublinie oraz pewne ograniczenia w wschodniej części kraju oznaczają zmiany dla części lotów. „To jest procedura, która zawsze ma miejsce w tego typu sytuacjach. Dodatkowo czasowo jeszcze zapewne mniej więcej przez godzinę, ale to okaże się po tym jak zakończą się działania wojskowe, dwa lotniska w Radomiu i w Lubinie nie będą wykonywały żadnych operacji, czyli ani startów ani lądowań". Hadaj dodał, że sytuacja jest monitorowana, a pasażerowie powinni spodziewać się utrudnień.

❗️ Uwaga. W związku z atakiem Federacji Rosyjskiej wykonującej uderzenia na obiekty znajdujące się na terytorium Ukrainy, rozpoczęło się operowanie polskiego i sojuszniczego lotnictwa w naszej przestrzeni powietrznej.Zgodnie z obowiązującymi procedurami Dowódca Operacyjny RSZ… pic.twitter.com/tRMOUe74Ug— Dowództwo Operacyjne RSZ (@DowOperSZ) October 30, 2025

Sytuacja na Ukrainie

Władze ukraińskie poinformowały w czwartek rano, że 13 osób, w tym sześcioro dzieci, zostało rannych w wyniku ostrzałów Ukrainy, przeprowadzonych przez wojska rosyjskie z użyciem rakiet i ciężkich dronów uderzeniowych. Celem były obiekty energetyczne, głównie w zachodniej części kraju. Rosjanie zaatakowali w Zaporożu m.in. internat i uszkodzili pięć bloków mieszkalnych. Siły Powietrzne Ukrainy informowały we wczesnych godzinach porannych o grupach dronów, operujących w położonym przy granicy z Polską obwodzie lwowskim. Bezzałogowce atakowały także m.in. obwody: tarnopolski, rówieński, winnicki i chmielnicki na zachodzie Ukrainy. W wyniku rosyjskich ataków w całym kraju wprowadzono ograniczenia w korzystaniu z elektryczności.