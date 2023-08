Irańskie Szahidy niszczą magazyny zbóż. Turecki Baykar zbuduje na Ukrainie fabrykę dronów bojowych

Turcja należy do czołówki państw importujących ukraińskie produkty rolne. Odessa, główny ukraiński port Morza Czarnego, jest coraz bardziej narażona na rosyjskie ostrzały i ataki dronów od czasu wycofania się Rosji z umowy zbożowej. Minister infrastruktury Ukrainy Ołeksandr Kubrakow poinformował, że po kolejnym ataku dronów zniszczeniu uległy dziesiątki tysięcy ton zboża, na które czekali odbiorcy w państwach afrykańskich, Chinach i Izraelu.

Rosjanie uszkodzili infrastrukturę Ukraińskiej Żeglugi Dunajskiej, najważniejszego przewoźnika towarowego na Dunaju. Tylko 15 km dzieli Izmiał od Tulczy głównego rumuńskiego portu na Dunaju w Rumunii. 24 lipca Rosjanie zaatakowali 16 dronami drugi ukraiński port na Dunaju – Reni. Irańskie Szahidy 136 w rosyjskiej służbie zniszczyły m.in. trzy magazyny zboża.

Rzecz w tym, że to 20-tysięczne miast znajduje się bezpośrednio przy granicy z Rumunią. Wyobraźmy sobie hipotetyczną sytuację, że kilkaset metrów od Medyki bombardowane są ukraińskie obiekty. Nie powinna więc dziwić reakcja Bukaresztu na bombardowanie Reni. „Stanowczo potępiam ostatnie rosyjskie ataki na cywilną infrastrukturę w Ukrainie, tuż przy Dunaju i bardzo blisko Rumunii. Ta ostatnia eskalacja stwarza poważne zagrożenia dla bezpieczeństwa na Morzu Czarnym. Ma ona również wpływ na dalszy tranzyt ukraińskiego zboża i tym samym na globalne bezpieczeństwo żywnościowe” – stwierdził po lipcowym ataku na Reni w oświadczeniu Klaus Iohannis, prezydent Rumunii.

Przypomnijmy, że 17 lipca Federacja Rosyjska postanowiła nie przedłużać umowy zbożowej zawartej z Ukrainą, Turcją i ONZ, któa miała zapewniać bezpieczny transport produktów rolnych, głównie zbóż, z ukraińskich portów przez Morze Czarne. Zrywając de facto to porozumienie, jednocześnie rozpoczęła ataki na infrastrukturę ukraińskich portów.

Polsce grozi atak rosyjskich dronów? Maksymilian Dura: Polska nie reaguje w odpowiedni sposób.

Dwa dni przed reakcją tureckiego prezydenta na rosyjskie ataki dronowe Ministerstwo Obrony Ukrainy sfinalizował umowę z tureckim producentem dronów – z Baykar Technology o utworzeniu Ukrainie centrum serwisowe dronów Bayraktar, w tym tych najcięższych – TB2. Centrum ma powstać „w najbliższym czasie”. Ukraina stawia na użycie UAV w wojnie obronnej.

Za jej tworzenie w rządzie ukraińskim odpowiedzialny jest wicepremier Mychajło Fiodorow. Poinformował on, że już przeszkolono 10 tys. operatorów bezzałogowych statków powietrznych (UAV) i kolejne 10 tys. jest szkolonych. Baykar Technology rozpoczął budowę, na Ukrainie, fabryki dronów, o czym powiadomiono 10 lipca. Stosowną umowę podpisano dwa dni wcześniej. We wrześniu 2022 r. dyrektor generalny Baykara, Haluk Bayraktar, powiedział , że jego firma zamierza produkować na Ukrainie drony Bayraktar Kizilelma, Bayraktar TB2 oraz Bayraktar Akıncı.

Zachodni analitycy oceniają, że Ukraina traci miesięcznie ok. 10 tys. dronów. To skutek poprawionej obrony elektronicznej prowadzonej przez Siły Zbrojne Federacji Rosyjskiej. Nie zawsze jest ona skuteczna, co pokazują przypadki ataków przeprowadzonych przez Ukraińców z użyciem UAV na rosyjskie miasta. W tym także Moskwę. Ukraina nie tylko kupuje drony od zagranicznych dostawców. Produkuje je także u siebie, w 30 zakładach.

Another elevator in the port of Izmail, Odesa region, was damaged by russians. Ukrainian grain has the potential to feed millions of people worldwide. However, russia chose the path of killing, starvation, and terrorism.📷 Odesa Regional Military Administration pic.twitter.com/DTggvDp7c7— Defense of Ukraine (@DefenceU) August 2, 2023