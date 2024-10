Holandia daje zgode. Ukraina może użyć F-16 przeciwko celom znajdującym się w Rosji

Jakiś czas temu informowaliśmy o tym, że holenderskie F-16 znajdują się na Ukrainie. Teraz minister obrony Holandii zakomunikował, że Ukraina może użyć F-16 przeciwko celom znajdującym się w Rosji.

Jak powiedział minister Ruben Brekelmans:

„Dostarczyliśmy pierwszą partię F-16. Znajdują się one obecnie w ukraińskiej przestrzeni powietrznej. Zawsze mówiliśmy, że Ukraina musi przestrzegać prawa międzynarodowego. Ale prawo międzynarodowe nie zawiera żadnych ograniczeń w zakresie odległości. Prawo międzynarodowe nie zatrzymuje się na granicy lub 100 km od granicy. Zezwalamy więc Ukrainie na używanie F-16 do samoobrony. Może to być potrzebne do przechwycenia pocisków rakietowych lub uderzenia na przykład w lotniska w Rosji. Czyli cele wojskowe. Jest to również dozwolone na terytorium Rosji lub w rosyjskiej przestrzeni powietrznej” - powiedział Brekelmans.