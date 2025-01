Grupa Ramstein uzgodniła pomoc dla Ukrainy. Kijów dostanie 500 mln dolarów

O efektach czwartkowego (9 stycznia) spotkania w amerykańskiej bazie wojskowej w Ramstein w Niemczech poinformował odchodzący szef Pentagonu Lloyd Austin.

Zdaniem dpa może to być ostatni taki pakiet pomocowy w związku z tym, że 20 stycznia urząd prezydenta USA oficjalnie obejmie Donald Trump. Niemiecka agencja przypomina, że amerykański prezydent elekt wielokrotnie zapowiadał podjęcie działań na rzecz szybkiego zakończenia wojny w Ukrainie. Przywołuje ona też wypowiedzi Trumpa o ograniczeniu pomocy finansowej dla Ukrainy.

Odchodzący minister obrony USA powiedział, że najnowszy, 47. pakiet pomocy USA dla władz w Kijowie obejmuje m.in. amunicję do obrony powietrznej oraz amunicję i wsparcie techniczne dla myśliwców F-16 w służbie ukraińskiej. Według danych Pentagonu od początku rosyjskiej agresji na Ukrainę, czyli od 24 lutego 2022 r., Stany Zjednoczone przekazały temu państwu pomoc wojskową o łącznej wartości 65,9 mld dolarów.

Podsumowując czwartkowe spotkanie, minister obrony Niemiec Boris Pistorius zapowiedział, że jego kraj przekaże Kijowowi pociski do systemów obrony powietrznej Iris-T. "Ukraina może polegać na Niemczech niezależnie od wyniku wyborów do Bundestagu zaplanowanych na 23 lutego" - podkreślił Pistorius. Minister podziękował też szefowi Pentagonu za blisko trzy lata współpracy i podkreślił, że "teraz wszystko zależy od wszystkich, aby utrzymać ten format przy życiu".

O potrzebie dalszego istnienia Grupy Ramstein mówił też w czwartek wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz, który uczestniczył w jej obradach. Podkreślił, że jest to "poważne gremium, w którym Polska od dawna odgrywa ważną rolę".

Za dalszym, "zdecydowanym wsparciem" dla Ukrainy opowiedział się również sekretarz generalny NATO Mark Rutte. "Musimy zrobić wszystko, by zapewnić, że Ukraina otrzyma to, czego potrzebuje w zakresie szkolenia i sprzętu" - powiedział. Rutte wyraził także opinię, że negocjacje pokojowe prowadzone pod presją Rosji będą grozić nasileniem roszczeniowych postaw Chin, Korei Północnej czy Iranu.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski po raz kolejny zaapelował o zwiększenie dostaw sprzętu wojskowego, zwłaszcza dronów. "Proszę, zainwestujcie w tę siłę Ukrainy" - powiedział ukraiński przywódca, który zadeklarował też gotowość produkcji w ukraińskich fabrykach amerykańskiej broni. Zełenski wezwał ponadto do dalszych sankcji wobec Rosji i opowiedział się za obecnością wojsk państw zachodnich na Ukrainie. W jego opinii "zmusi to Rosję do pokoju".

Grupa Kontaktowa ds. Obrony Ukrainy powstała 26 kwietnia 2022 r.; to międzynarodowa platforma współpracy, której celem jest koordynacja pomocy wojskowej dla Ukrainy. W jej skład wchodzi przeszło 50 krajów, w tym Polska.

