Dobre wieści z frontu. Wieli sukces na Zaporożu

Eksperci nie mają wątpliwości, że ukraińska kontrofensywa nie przebiega tak, jakby chcieli tego wszyscy sojusznicy. Mało tego, wiele wskazuje na to, że najbliższe miesiące nie przyniosą spodziewanego przełomu, a konflikt zostanie zamrożony. Tymczasem z frontu nadeszły jednak optymistyczne wieści: na Zaporożu Ukraińcom udało się przełamać silną obronę Rosjan. - Informacje o sukcesie na zaporoskim odcinku frontu potwierdzają też nagrania opatrzone danymi geolokacyjnymi. Jest to pierwszy udokumentowany przypadek działań ukraińskiej armii z wykorzystaniem ciężkiego sprzętu poza trzema liniami rosyjskiej obrony, składającymi się m.in. z rowów przeciwczołgowych i betonowych zapór zwanych "zębami smoka" - zauważył ISW. Jak podkreślono, są to ważne oznaki postępu ukraińskiej kontrofensywy, ponieważ świadczą o zabezpieczeniu pozycji po przełamaniu dwóch poprzednich linii rosyjskiej obrony i efektywnym przeciwdziałaniu ostrzałom artyleryjskim - analizuje w swoim raporcie amerykański Instytut Studiów na Wojną.

Warto podkreślić, że nowe informacje z frontu zbiegły się z czasem ostatnią deklaracją Joe Bidena. Amerykański prezydent zapowiedział kolejny pakiet pomocy wojskowej o wartości ponad 320 milionów dolarów. Biden zapowiedział również, że Stany Zjednoczone będą wciąż wspierały Ukrainę, a klucz do pokoju ma Rosja. - Rosja sama ponosi odpowiedzialność za wojnę i jako jedyna stoi na drodze do pokoju, zaś wojna na Ukrainie zdecyduje o przyszłości świata - powiedział Joe Biden.