Co z francuskimi samolotami Mirage 2000-5 dla Ukrainy? Ambasador Francji na Ukrainie zabiera głos

Od czasu ogłoszenia przez prezydenta Francji E. Macrona 6 czerwca decyzji o transferze kilku samolotów bojowych Mirage-2000-5 do Kijowa i szkolenia techników, które ma potrwać sześć miesięcy i rozpocznie się w najbliższej przyszłości w ramach „nowej współpracy” z Ukrainą, temat samolotów francuskich nieco ucichł. Liczba samolotów nie została wówczas oficjalnie podana, jednak zdaniem mediów francuskich może to być około 6 myśliwców Mirage 2000-5. Teraz dzięki rozmowie ambasadora Francji na Ukrainie Gaela Vessiera, który rozmawiał z portalem Ukrinform, wiemy trochę więcej.

Jak powiedział ambasador Gael Vessier w sprawie transferu samolotów Mirage 2000-5 na Ukrainę, to zobowiązanie Francji zostanie wypełnione, bo jak powiedział: "Francuskie władze podjęły bardzo jasne zobowiązania, które zostaną dotrzymane, nie ma co do tego wątpliwości. Treść tych zobowiązań nie została opublikowana, a ja również nie złożę dziś żadnych nowych oświadczeń w tym zakresie. Ale jeszcze raz podkreślam, że wszystko to dzieje się w ścisłej koordynacji z wojskowym przywództwem Ukrainy. Rozumiecie, że pomimo naszego pragnienia, aby zrobić to jak najszybciej, istnieją pewne ograniczenia czasowe, których nie można skrócić. Mówimy o szkoleniu personelu lotniczego i obsługi technicznej tych samolotów. Ale ogólnie rzecz biorąc, myślę, że mówimy o kilku miesiącach" - dodał.

Ambasador przypomniał także o innych zobowiązaniach Francji wobec Ukrainy, mówiąc, że "Prezydent Republiki [przyp. red. E. Macron] ogłosił konkretne obszary realizacji tego porozumienia. W szczególności, mówiąc o sprzęcie wojskowym: dostawa dodatkowych pocisków rakietowych SCALP, dostawa pocisków Aster dla systemów obrony powietrznej SAMP/T, a także chęć władz francuskich do przekazania Ukrainie pewnej liczby samolotów Mirage 2000-5. Wszystkie te obszary stanowią uzupełnienie wieloletnich dostaw francuskich systemów artyleryjskich Caesar. Nastąpi dalszy wzrost liczby tych systemów artyleryjskich, które będą dostarczane i wykorzystywane przez ukraińskie siły zbrojne" - powiedział Veyer.

Analitycy Defense Express sugerują, że okres szkolenia pilotów może zostać skrócony. Zwrócili także uwagę na fakt, że prasa francuska zaczęła pisać o szkoleniu ukraińskich pilotów na samolotach Mirage 2000 już w marcu 2023 roku. Całkowita liczba Mirage 2000-5 znajdujących się obecnie w służbie francuskich sił powietrznych wynosi 27 sztuk, a także 7 kolejnych dwumiejscowych Mirage 2000B w wersji szkolnej. Jednak nie wszystkie z nich mogą być w stanie lotu.

Większość z nich jest używana przez eskadrę 1/2 Cigognes, stacjonującą w Luxeuil, w południowo-wschodniej Francji, gdzie jeden z nich rozbił się w listopadzie 2022 r. Cztery inne są na stałe rozmieszczone w Dżibuti, na mocy umowy obronnej, a kilka regularnie bierze udział w misji Enhanced Air Policing NATO. Cztery samoloty zostały rozmieszczone na Litwie w listopadzie, a dwa w Szwecji w lutym.

Francuskie media rozpisywały się także o tym, że skoro Francja ma niewystarczającą liczbę samolotów Mirage 2000-5, to może się uda pozyskać z innych krajów. Jak wiadomo sześćdziesiąt samolotów Mirage 2000-5 posiada Tajwan, jednak jest mało prawdopodobne, by kraj zgodził się jakieś przekazać, zwłaszcza, że Republika Chińska na Tajwanie zmaga się z zagrożeniem z Chińskiej Republiki Ludowej. Kilkanaście lub więcej używanych jest przez siły katarskie. Zjednoczone Emiraty Arabskie również są w nie wyposażone, podobnie jak Grecja, która również chce się ich pozbyć, co minister obrony Nikos Dendias potwierdził pod koniec marca na konferencji prasowej. Jednak w tym przypadku, nabywcą greckich Mirage 2000 mogą być Indie, które są bardzo zainteresowane samolotami.