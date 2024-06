Ukraina z francuskimi samolotami. Francja ogłasza „transfer” Mirage-2000-5

„Ogłosimy sprzedaż myśliwców Mirage 2000-5” w piątek (7 czerwca) podczas wizyty Wołodymyra Zełenskiego we Francji, powiedział francuski prezydent w wywiadzie transmitowanym przez TF1 i France 2.

Piloci tych myśliwców zostaną przeszkoleni we Francji, powiedział Emmanuel Macron. Do tej pory cztery kraje zobowiązały się do wysłania myśliwców F-16 na Ukrainę, to Belgia, Dania, Norwegia i Holandia.

Ponadto Francja planuje przeszkolić 4500 ukraińskich żołnierzy. Francuski prezydent zapewnił, że „dziś” na ukraińskiej ziemi nie ma francuskich instruktorów wojskowych. Według francuskich mediów już od 7 czerwca rozpocznie sie program przeszkolenia pilotów i transfer samolotów. A przeszkolenie ma potrwać do końca roku.

„Naszym życzeniem jest również wyszkolenie brygady”, dodał prezydent. Emmanuel Macron podkreślił, że Francja nie chce „eskalacji wojny”. „Pokój musi przyjść w drodze negocjacji”. Głowa państwa wskazała także, że wysłanie francuskich instruktorów wojskowych na Ukrainę nie jest przedmiotem obrad, choć według niego nie jest to „tabu”. Francja popiera projekt europejskiej koalicji instruktorów wojskowych mającej szkolić ukraińskie wojska na Ukrainie.

„Pokój, nadejdzie tylko wtedy, gdy Ukraina będzie w stanie stawić opór”. „Sytuacja jest trudna”, przyznał francuski prezydent, dodając, że rosyjska armia „odpiera ataki” w regionie Charkowa. „Pokój nie może oznaczać kapitulacji Ukrainy”, zaapelował Emmanuel Macron, który w piątek przyjmie ukraińskiego prezydenta w Pałacu Elizejskim.

Mirage 2000-5 jest następcą Mirage F-1 F. Pierwszy prototyp Mirage 2000 oblatano 1978 roku. Początkowo samolot był używany głównie przez siły francuskie. Samolot jest w dwóch wersjach jedno i dwumiejscowej. Pierwsze seryjne Mirage 2000C dostarczono Francji w 1983 roku, rok później weszły już do służby. Samoloty te w wersji dwumiejscowej Mirage 2000N miały zdolności do przenoszenia bron nuklearnej. Wyniku sukcesów eksportowych do takich krajów jak Egipt, Grecja, Indie, Peru czy Zjednoczone Emiraty Arabski zdecydowano się na opracowanie wariantu Mirage 2000-5 (Dash 5), który posiadał nową awionikę z wielopasmowym radarem RDY, pociski rakietowe powietrze-powietrze MICA, pięć monitorów w kokpicie i wyświetlacz przezierny. Długość samolotu wynosi 14,36 m, rozpiętość skrzydeł to 9,13 m, a wysokość to 5,2 m. Masa startowa samolotu to 17 000 kg, Zasięg Mirage 2000 wynosi 3335 km (z dodatkowym zewnętrznym zbiornikiem paliwa. Działać może na pułapie 17 050 m. Samolot jest uzbrojony w dwa działka DEFA 554 kal. 30 mm oraz pociski rakietowe lub bomby o masie 6400 kg na dziewięciu zewnętrznych węzłach uzbrojenia. Francja posiada około 65 - Mirage 2000D oraz 26 Mirage 2000-5F.