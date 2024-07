Wojna na Ukrainie ciągle trwa i giną na niej ludzie, to sprawia, że trzeba szukać kolejnych, którzy chętnie będą walczyć za Rosję. By przyciągnąć w wielkim mieście, jakim jest Moskwa potencjalnych żołnierzy Mer Moskwy Siergiej Sobianin wprowadził jednorazowy bonus za podpisanie umowy w wysokości 1,9 miliona rubli (około 22 tys. dolarów) dla mieszkańców miasta, którzy wstąpią do wojska. Jak dodano w oświadczeniu, każda osoba, która skorzysta z tej oferty, zarobi w pierwszym roku pracy nawet 5,2 miliona rubli (59 600 dolarów). W dekrecie stwierdzono, że premia przysługuje tym, którzy zapisali się „na okres jednego roku lub dłużej”.

Osoby chętne do przyłączenia się do walki na Ukrainie mogą również otrzymać jednorazowe wypłaty pieniężne w wysokości około 5690–11 390 dolarów za obrażenia, „w zależności od ich ciężkości”, a rodzina żołnierza poległego na polu walki może otrzymać wypłatę w wysokości 34 150 dolarów.

Wśród korzyści wymienionych dla osób pochodzących z Moskwy służących na Ukrainie znalazło się wsparcie dla rodzin, które obejmowało „zapewnienie bezpłatnych ciepłych posiłków dwa razy dziennie (śniadanie i obiad) dla uczniów od pierwszej do jedenastej klasy” oraz „zwolnienie z weryfikacji urządzeń pomiarowych [przyp. red. czyli liczników energii elektrycznej w domu] dla osób zarejestrowanych w Moskwie lub posiadających lokale mieszkalne w Moskwie”. Uruchomiono również specjalną stronę rekrutacyjną, aby zachęcić kandydatów do zapisania się. Jak zauważa Kyiv Post, na stronie można przeczytać, że cudzoziemcy również mogą służyć w rosyjskiej armii na podstawie umowy, ale nie jest jasne, czy należą im się takie same premie.

Takie „bonusy” za walkę w okapach, rany czy śmierć zapewne przyciągną kolejnych Rosjan, dla których takie pieniądze to coś niewyobrażalnego. Według danych Federalnej Służby Statystycznej Rosji, przeciętne miesięczne wynagrodzenie w Rosji wynosiło w listopadzie ubiegłego roku około 756 USD miesięcznie (71 419 rubli).

Wielu Rosjan jak informowały ukraińskie media, zwłaszcza ci mieszkający na wsiach skusiło się na pieniądze oferowane przez Putina. Minimalna miesięczna pensja żołnierzy kontraktowych w Rosji wynosi obecnie 210 000 rubli (2407 USD). Dla porównania, zupełnie nowy rosyjski sedan ŁADA może kosztować zaledwie 699 900 rubli (8071 USD).

Jak przypomina Moscow Time, władze regionalne oferują również nowym rekrutom różnego rodzaju bonusy i zachęty, takie jak bezpłatna opieka nad dziećmi i podróże dla rodzin żołnierzy. Inne regiony zaoferowały podobne premie za rejestrację, w tym 1 milion rubli (11 531 USD) w Kraju Krasnodarskim i 500 000 rubli (5765 USD) w Dagestanie.

Amerykański think tank Institute for the Study of War skomentował tę sytuację następująco: „Tak wysokie zachęty finansowe będą nadal generować wystarczającą liczbę ludzi, aby utrzymać obecne tempo ofensywy Rosji, ale prawdopodobnie będą powodować wysokie koszty długoterminowe na budżety regionalne i federalne Rosji”.

Według wspólnego śledztwa niezależnych mediów Mediazona i Meduza, opublikowanych na początku lipca, od początku wojny na Ukrainie w 2022 roku zginęło około 120 000 rosyjskich żołnierzy. Te dane to szacunek oparty na rosyjskim rejestrze spraw spadkowych. Raport ze śledztwa stwierdza, że prawdziwa liczba ofiar śmiertelnych prawdopodobnie mieści się w przedziale od 106 000 do 140 000. Z kolei dane ministerstwa obrony Wielkiej Brytanii z maja i czerwca mówią o liczbie ponad 70 000 żołnierzy.

Szacuje się, że Rosja straciła 87% czynnych żołnierzy lądowych, jakimi dysponowała przed rozpoczęciem inwazji na Ukrainę, a także dwie trzecie czołgów, jakie miała przed inwazją. Informację tę przekazało CNN w grudniu ubiegłego roku źródło zaznajomione z odtajnioną oceną amerykańskiego wywiadu przekazaną Kongresowi. Prezydent Rosji Władimir Putin wydał w grudniu dekret nakazujący zwiększenie liczebności armii o około 170 000 żołnierzy, co zwiększyło liczebność wojska do 1,2 miliona.