Europa musi działać razem. Apel prof. Szeptyckiego na Aerodays 2025

Spis treści

Aerodays 2025 - jaka tematyka zdominuje konferencję?

Aerodays 2025 to cykliczne wydarzenie sektora lotniczego, które w 2025 r. odbywa się w Warszawie. Prof. Szeptycki zauważył, że zgromadzi ono ok. 1000 osób w, w tym: "przedstawicieli wielkich firm międzynarodowych, startupów, ale również uczelni, instytutów badawczych, dziennikarzy, ekspertów".

Jego zdaniem konferencja jest doskonałą okazją do networkingu i przeprowadzenia eksperckich dyskusji "na temat głównych trendów i wyzwań w lotnictwie, a także na temat tego, co będzie ważne dla lotnictwa w ciągu następnych lat, w ciągu następnych dekad". Wśród tematów pojawią się m.in. takie zagadnienia jak: czyste technologie i czyste paliwa, automatyzacja lotnictwa, wykorzystanie sztucznej inteligencji, a także bezpieczeństwo sektora oraz szersza współpraca pomiędzy sektorem cywilnym i obronnym.

"Unia Europejska musi być bardziej konkurencyjna. Wymaga to większej integracji różnych środowisk w sektorze lotniczym, ale również bliższej współpracy poszczególnych państw" - podkreślił prof. Szeptycki. Zwrócił również uwagę na konieczność szybszych działań i "mówiąc w dużym skrócie, szybszych odkryć w sektorze R&D", wskazując na konkurencję ze strony państw takich jak Chiny, które są "bardziej konkurencyjne jako państwo, jedno państwo i to państwo scentralizowane, państwo autorytarne".

Wyzwania stojące przed europejskim lotnictwem

Jednym z wątków poruszonych podczas rozmowy była trwająca wojna w Ukrainie i coraz bardziej agresywna postawa Rosji. "Sektor obserwuje wydarzenia w Ukrainie, w tym wykorzystanie technologii lotniczych, chociażby drony" – mówił prof. Szeptycki. Podkreślił, że działania Moskwy nie ograniczają się jedynie do klasycznych działań militarnych. "To nie tylko wojna kinetyczna, ale również ataki hybrydowe, to są zagrożenia cybernetyczne" – zaznaczył. Według niego, szczególną uwagę należy zwrócić na potencjalne skutki takich działań wobec infrastruktury cywilnej. "Sektor lotniczy jest potencjalnie bardzo dobrym celem dla takich działań, żeby sparaliżować jakieś lotnisko na pół dnia" – ostrzegł.

Wiceminister odniósł się również do sytuacji za oceanem, wskazując na zmiany polityczne w Stanach Zjednoczonych. "Działania administracji prezydenta Trumpa są w tym wymiarze istotnym wyzwaniem" – przyznał. Prof. Szeptycki przypomniał, że europejski przemysł lotniczy jest silnie powiązany z amerykańskim, co czyni UE podatną na decyzje podejmowane w Waszyngtonie. "To zmusza do refleksji i działań na poziomie Unii Europejskiej – w jaki sposób szybciej i skuteczniej wypracować autonomię Unii Europejskiej w tych kluczowych obszarach" – zaznaczył.

Mimo trudnego tła geopolitycznego, prof. Szeptycki uważa jednak, że powinniśmy patrzeć z optymizmem na przyszłość europejskiego lotnictwa. Jego zdaniem sektor lotniczy w Europie wychodzi na prostą po pandemii COVID-19 i z dużą dynamiką odpowiada na nowe wyzwania. "Sektor dynamicznie rozwija się ze względu na rosnący popyt" – zauważył. Przypomniał, że okres pandemicznego załamania to już przeszłość. "Zdecydowanie mamy to za sobą" – powiedział. Dodał, że "w zeszłym roku w skali świata [red. przemysł lotniczy] przewiózł ok. 5 miliardów osób" i że branża "szybciej rozwija się w sensie wzrostu corocznych dochodów niż średnia światowej gospodarki".

W ocenie wiceministra, jednym z kluczowych kierunków rozwoju w tym sektorze są innowacje technologiczne i organizacyjne. "Wprowadzamy nowe, czyste technologie" – mówił. Podkreślił również znaczenie transformacji w zarządzaniu. Nowe rozwiązania związane z jego zarządzaniem mają według niego fundamentalne znaczenie dla przyszłości. "Celem jest, aby lotnictwo było tańsze, szybsze, bardziej ekologiczne" – wyjaśnił. I dodał: "to daje powody do optymizmu".