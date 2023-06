Oni wycofywali się dlatego, że Rosjanie niszczyli to miasto, niszczyli punkt po punkcie i właściwie nie było się gdzie chować, więc Ukraińcy wycofali się do południowo-zachodniej części Bachmutu i tam się tak umocnili, że Rosjanie od kilkunastu dni nie mogą tego fragmentu jeszcze małego miasteczka zdobyć. W związku z powyższym nieprawdą jest, że Bachmut jest całkowicie w rękach rosyjskich i co najważniejsze: Bachmut jest w tej chwili otaczany przez wojska ukraińskie dlatego, że Ukraińcy nie spodziewali się nawet tego, ale udaje im się coraz bardziej na południu i na północy Bachmutu zmniejszać to okrążenie i to oni w tej chwili okrążają Bachmut. Biorąc pod uwagę, że to jest tylko 10 km do zamknięcia tego kotła, to praktycznie w ciągu kilku godzin może się zdarzyć taka sytuacja, że całe to wojsko, które jest w Bachmucie, zostanie przez Ukraińców okrążone i być może dlatego Wagnerowcy uciekają - mówi komandor Dura w "Raporcie Złotorowicza".