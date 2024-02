James D. Taiclet odbywał podróż po państwach Europy zaangażowanych we współpracę z koncernem Lockheed Martin. Odwiedził między innymi Warszawę, gdzie spotkał się m.in. z prezydentem Andrzejem Dudą. Zwieńczeniem tej „trasy europejskiej” były spotkania w Monachium, gdzie w jednym miejscu zebrało się kilkudziesięciu premierów, ministrów obrony i innych istotnych polityków.

Do roboczego spotkania z ministrem obrony Grecji Nikosem Dendiasem doszło 16 lutego, podczas monachijskiej konferencji bezpieczeństwa. W trakcie spotkania omawiano zakup przez Grecję myśliwców F-35 Lightning II. 26 stycznia 2024 roku Departament Stany USA zatwierdziły sprzedaż Grecji 40 myśliwców F-35A uzbrojenia i wyposażenia oraz części zamiennych za łączną sumę 8,6 miliarda dolarów. Otworzyło to wreszcie drogę do lukratywnego kontraktu z Grecją, ale prawdopodobnie umożliwiło też powrót do rozmów o dostawie F-35 do Turcji. Oba kraje toczą nieustające spory o część śródziemnomorskich wysp. Jeśli oba będą dysponować samolotami 5. generacji, równowaga w regionie zdaniem administracji USA nie ucierpi.

Oprócz zakupu F-35 Ateny chcą również zmodernizować do wersji F-16V Block 70 posiadane maszyny F-16 Block 50/52+, czyli w wersji bardzo zbliżonej do posiadanej przez Polskę. Dlatego warto z uwagą obserwować ten program. Grecja podjęła decyzję o modernizacji 84 myśliwców F-16 Block 52+ Fighting Falcon do konfiguracji F-16 Block 70. Zakończenie programu o łącznej wartości 2,4 mld dolarów zaplanowano na 2027 rok. Następnie program ma objąć samoloty F-16 Block 50, które zostaną podniesione do podobnego standardu.

Grecja posiada też starsze wersje samolotów F-16 których nie zamierza aż tak głęboko modernizować, ale rozważane jest wykorzystanie części systemów zdemontowanych z F-16 Block 52+ do ich selektywnego unowocześnienia.