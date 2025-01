USA wymienia flotę AWACS. Boeing rozpoczyna budowę E-7 Wedgetail dla US Air Force

Główna sekcja kadłuba, została wyprodukowana przez Spirit AeroSystems w Wichita w stanie Kansas. Jej transport odbył się koleją gdzie następnie, został dostarczony do zakładu Boeinga, gdzie zostanie włączona do linii produkcyjnej wariantu 737.

Ten model samolotu amerykańskiego producenta jest najbardziej popularnym na świecie używanym przez wiele linii lotniczych. Jest również używany jako platforma wojskowa. Poza E-7 Wedgetail najbardziej jaskrawnym przykładem jest morski samolot patrolowy P-8 Poseidon, który jest już sprawdzoną platformą, mający za sobą sukcesy eksportowe.

Przechodząc do powodu zakupu Wedgetailów przez US Air Force, jest zastąpienie jego poprzednika w postaci E-3 Sentry, które były w służbie od lat 70. Pierwszy AWACS został oparty na Boeingu 707. Mimo wielokrotnych modernizacji, ich starzejąca się konstrukcja, wysokie koszty utrzymania oraz ograniczone możliwości w zakresie wykrywania nowoczesnych zagrożeń skłoniły USAF do poszukiwania następcy.

W 2021 roku Pentagon oficjalnie potwierdził zainteresowanie Boeingiem E-7 Wedgetail jako nową platformą AEW&C (Airborne Early Warning and Control), a w 2022 roku podpisano pierwsze kontrakty na opracowanie wersji dostosowanej do wymagań USAF. W 2023 roku podpisano kontrakt na pierwsze dwa egzemplarze, które mają być gotowe do 2027 roku. Docelowo USAF planuje zakup do 26 E-7, które stopniowo zastąpią flotę 31 E-3 Sentry.

Powodem wyboru E-7 Wedgetail jest wykorzystywana przez niego technologia radarowa, która opiera się o radar MESA (Multi-role Electronically Scanned Array) z aktywnym skanowaniem elektronicznym (AESA), oferujący lepszą zdolność wykrywania i śledzenia celów niż starszy radar AN/APY-1/2 z E-3,większą odporność na zakłócenia elektroniczne oraz możliwość jednoczesnego śledzenia wielu obiektów powietrznych i morskich.

Ponadto Wedgeteile już służą w kilku siłach powietrznych, którymi są Australia, Wielka Brytania, Korea Południowa oraz Turcja. Dzięki temu istnieje możliwość skrócenia czasu potrzebnego na testy i wdrożenie systemów. USAF zdecydowało się na „gotową” platformę zamiast rozwijania nowego samolotu od podstaw, co oznacza szybszą zdolność operacyjną. Najciekawszym użytkownikiem tej platformy jest Australia, ponieważ to ona była pierwszym użytkownikiem E-7 Wedgetail na świecie.

W ramach programu AIR 5077 "Project Wedgetail" RAAF poszukiwały nowoczesnego samolotu wczesnego ostrzegania i kontroli (AEW&C), który zastąpiłby starsze systemy naziemne i uzupełnił flotę myśliwców. W 1999 roku rząd Australii wybrał Boeinga 737 AEW&C, a w 2000 roku podpisano kontrakt na dostawę sześciu egzemplarzy E-7 dla Royal Australian Air Force. RAAF wykorzystuje sześć E-7A Wedgetail, w które stacjonują 2. Dywizjonu, stacjonującego w RAAF Base Williamtown w Nowej Południowej Walii.