Turcja pokazuje dalsze zainteresowanie Eurofighterem. Szef tureckiego sztabu generalnego z wizytą w Wielkiej Brytanii

10 sierpnia miała miejsce wizyta generała Metina Guraka, szef tureckiego Sztabu Generalnego w Wielkiej Brytanii. Poza spotkaniem z ambasadorem Turcji w Wielkiej Brytanii, szef sztabu spotkał się także z tureckim personelem stacjonującym w Dowództwie Morskim NATO (MARCOM). Ponadto generał odwiedził bazę lotniczą w Coningsby i brytyjskie Joint Operations Command (CJO), gdzie zapoznał się z samolotem EF-2000 Eurofighter Typhoon, którym jest zainteresowana Ankara, pozując także do zdjęć na tle tego samolotu. Minister obrony Yaşar Güler powiedział w 12 sierpnia, że liczy na pozytywną odpowiedź sojuszników, zauważając, że Turcja nadal jest zainteresowana samolotami bojowymi Eurofighter Typhoon.

Resmî ziyaret kapsamında Birleşik Krallık’ta bulunan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin GÜRAK, Türkiye Cumhuriyeti Londra Büyükelçisi Sn. Osman Koray ERTAŞ’ı ziyaret etmiş; NATO Deniz Komutanlığında (MARCOM) incelemelerde bulunmuş, burada görevli Türk personele hitap etmiştir.… pic.twitter.com/Wxqm5vIloQ— TSK (@TSKGnkur) August 10, 2024

Turcja od listopada zeszłego roku daje wyraźne sygnały, że chciałaby zakupić samoloty Eurofighter, chociaż pierwsze sygnały pojawiły się w 2022 roku. Co ciekawe, niemieccy pracownicy fabryki Airbusa, w której budowane są samoloty, popierają tę umowę. Uważają zamówienie 40 samolotów z Turcji za bardzo potrzebne wsparcie, biorąc pod uwagę brak nowych zamówień na Eurofighter Typhoon.

Stany Zjednoczone niedawno zatwierdziły zakup przez Turcję 40 myśliwców F-16 Block 70 i 80 zestawów modernizacyjnych o wartości 23 miliardów dolarów. Chociaż mówi się o zmniejszeniu zamówienia na pakiety modernizacyjne. Mimo tego jak napisał Turkiye Today, cytując ministra obrony Turcja Yasara Gulera, Turcja jest zadowolona z umowy ze Stanami Zjednoczonymi dotyczącej zakupu myśliwców Block-70 F-16 i zestawów modernizacyjnych a proces przebiega zgodnie z planem. „Mamy nadzieję, że projekt zostanie ukończony bez żadnych problemów, aż do dostarczenia ostatniego samolotu” – powiedział Guler w pisemnej odpowiedzi na pytania agencji Reuters, dodając, że urzędnicy z obu sojuszniczych państw NATO wciąż omawiają szczegóły umowy.

Turcja zamierza nabyć około 40 samolotów najnowszej wersji Eurofighter Typhoon, aby wzmocnić swoje siły powietrzne, które obecnie opierają się na myśliwcach F-16, a w nadchodzących latach także na myśliwcach piątej generacji „KAAN”, które są obecnie w fazie rozwoju. Pod koniec lipca dyrektor generalny Eurofightera potwierdził, że Turcja jest zainteresowana nabyciem Eurofightera Typhoona, ale ujawnił, że Niemcy zablokowały tę inicjatywę, chodziło o zakup 40-50 samolotów. Według doniesień tureckich mediów Turcja zwróciła się o pomoc do Wielkiej Brytanii, aby przezwyciężyć weto Niemiec ws. samolotów. Prezes przedsiębiorstwa zasugerował, że niechęć Niemiec do zatwierdzenia zakupu myśliwców przez Turcję może wynikać z niezadowolenia z działań Ankary związanych z poszukiwaniem gazu ziemnego we wschodniej części Morza Śródziemnego. Działalność wiertnicza Turcji na tych wodach zaostrzyła napięcia w stosunkach z sąsiadami, zwłaszcza Grecją i Cyprem, oraz ich sojusznikami.

Bloomberg informował także lipcu, że Turcja nie porzuciła planu zakupu europejskich samolotów Eurofighter. 12 lipca prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan zaapelował do kanclerza Niemiec Olafa Scholza o zniesienie blokady sprzedaży samolotów Eurofighter Typhoon do Turcji. Rząd Scholza jak dotąd zablokował sprzedaż samolotów Eurofighter Typhoon z powodu nabycia przez Turcję rosyjskiego systemu obrony powietrznej S-400, działań militarnych Turcji przeciwko siłom kurdyjskim w Syrii, a także opóźnienia Turcji w ratyfikacji członkostwa Szwecji w NATO. Wiadomo, że starania Turcji o samolot Eurofighter Typhoon cieszą się silnym poparciem rządów Wielkiej Brytanii, Włoch i Hiszpanii, ale nie Niemiec.

W marcu bieżącego roku jak pisał serwis turecki Defenceturk minister obrony stwierdził, że Turcja chce kupić myśliwce Eurofighter Typhoon i złożył następujące oświadczenie; "Podczas gdy proces zakupu i modernizacji F-16 trwa, jedynym samolotem, na którym się skupiamy, jest Eurofighter, który jest bardzo skuteczny i który uważamy za najlepszą alternatywę. Przekazaliśmy, że chcielibyśmy kupić 20 Eurofighterów w pierwszej fazie, a następnie 20 w kolejnej fazie. Jak już wcześniej stwierdziliśmy, Wielka Brytania i Hiszpania pozytywnie rozpatrują tę prośbę. Jeden kraj [przyp. red. Turcja] sprzeciwia się temu w sposób sprzeczny z sojuszem. Uważamy, że nakładanie sankcji na siebie nawzajem jest sprzeczne z duchem sojuszu". Jak pisał dalej portal, powołując się na źródła w ministerstwie, Turcja prowadzi rozmowy ws. samolotów i jak powiedziało źródło: "Nasza prośba jest kontynuowana. Oczekuje się pozytywnego podejścia Niemiec, jednego z krajów konsorcjum. Negocjacje i analizy są kontynuowane”.

Generał Hasan Kucukakyuz, dowódca Tureckich Sił Powietrznych, odwiedził także w zeszłym roku Wielką Brytanię, czyli głównego producenta w konsorcjum Eurofighter, i spotkał się z Sir Mike'iem Wingstonem szefem sztabu RAF. W styczniu 2023, ówczesny minister obrony Turcji Hulusi Akar prowadził w Wielkiej Brytanii rozmowy o możliwości sprzedaży przez Londyn samolotów Eurofighter Typhoon. Przypomnieć należy także, że Turcja prowadziła rozmowy z Wielką Brytanią ws. pozyskania brytyjskich silników Rolls-Royce, które są wykorzystywane w samolotach Eurofighter atakże do tureckiego samolotu 5. generacji TF-X firmy Turkish Aerospace Industries (TAI) znanym też jako KAAN, jednak rozmowy jak na razie są bez żadnego sukcesu. Być może chodzi właśnie o pozyskanie technologi, by budowany przez Turcję samolot był jeszcze lepszy.

We wrześniu 2022 roku, rzecznik prezydenta Turcji informował w programie telewizyjnym, że Turcja ma prowadzić negocjacje w sprawie Eurofightera, argumentując, że Ankara nie chce być pozbawiona alternatywy. Turcja mówiła podobno wtedy, że jest pod ogromnym wrażeniem możliwości brytyjsko-niemiecko-włosko-hiszpańskiego samolotu.

Co ciekawe według wypowiedzi ministra obrony Turcji, Ankara nadal jest zainteresowana powrotem do programu F-35 i jak powiedział minister, rozmowy w tej sprawie między Ankarą a Waszyngtonem są kontynuowane. Turcja planowała zakupić aż 100 samolotów F-35, a jej firmy budować miały około 900 części do myśliwców.