Samoloty Eurofighter ciągle w grze. Turecki minister mówi o ciągłym zainteresowaniu

W Portalu Obronnym bacznie przyglądamy się kwestii zakupów przez Turcję samolotów czy innego zachodniego uzbrojenia. Przez ostatnie miesiące dokładnie relacjonowaliśmy kwestię „batalii” między Turcją a Zachodem jeśli chodzi o samoloty i zgodę na akcesję Szwecji do NATO.

W końcu po długich bataliach udało się te zgodę osiągnąć i tym samym Turcja dostała zgodę na zakup ze Stanów Zjednoczonych do 40 nowych F-16 w wersji C Block 70 i D Block 70, a także modernizację posiadanych przez Ankarę 79 starszych wersji tego samolotu. Szacowany koszt to 23 mld dolarów. Wcześniej zaś, bo w listopadzie ubiegłego roku, kiedy Turcja chciała wywrzeć na Zachodzie ustępstwa postanowiła ogłosić, że prowadzi rozmowy z Wielką Brytanią i Hiszpanią ws. zakupu 40 samolotów Eurofighter Typhoon wtedy jak i obecnie problemem był sprzeciw Niemiec, które nie wyrażały zgody na taką sprzedaż argumentując to łamaniem praw człowieka przez Turcję, operacją w Syrii, prześladowaniem Kurdów czy ostrym językiem wobec Izraela ws. wojny Izraela z Hamasem. Po wizycie prezydenta Turcji R. Erdogana w Niemczech w zeszłym roku, gdzie Berlin nie wyraził zgody, a potem otrzymania zgody na F-16 od USA, wydawało się, że sprawa europejskich samolotów jest zamknięta, wychodzi jednak, że nie.

"Eurofighter almak istiyoruz"📍Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler:"Eurofighter sadece Alman dostlarımıza ait bir uçak değil. Biz böyle bir uçağı almak istiyoruz ve Alman dostlarımızın bir takım takıldıkları noktalar var. Bizim NATO'nun üyesi olarak kabul etmemiz söz konusu… pic.twitter.com/MEWevLhmvD— SavunmaTR (@SavunmaTR) May 2, 2024

W rozmowie z CNN Türk, Minister Obrony Narodowej Turcji Yaşar Güler wyraził dalsze zainteresowanie samolotem Eurofighter Typhoon, bo jak powiedział: „Jako Turcja od początku wyrażaliśmy chęć zakupu takiego samolotu. Eurofighter to nie tylko system należący do naszych niemieckich przyjaciół, to konsorcjum. W jego skład wchodzą Anglia i Hiszpania. Są punkty, w których nasi niemieccy przyjaciele tkwią od samego początku. Jako dwa kraje, które są członkami organizacji takiej jak NATO, nie możemy tego zaakceptować. Często dzielimy się tym z naszymi przyjaciółmi. Osobiście wierzę, że ta sytuacja zostanie rozwiązana w krótkim czasie. Dostawa Eurofighterów do Arabii Saudyjskiej może być również początkiem”.

Jak widzimy, Turcja nie zrezygnowała z zainteresowania tym europejskim samolotem. Pytaniem otwartym jest tylko, dlaczego takie oświadczenie padało. Czy rzeczywiście Turcja chce się uniezależnić od amerykańskiego uzbrojenia i postawić na partnerów z Europy, z którymi będzie łatwiej prowadzić interesy, czy może chodzi o coś innego?

W czerwcu 2022 roku EurAsian Times donosił, że Turcja wyraziła wstępne zainteresowanie myśliwcami Eurofighter Typhoon. We wrześniu 2022 roku, rzecznik prezydenta Turcji informował w programie telewizyjnym, że Turcja ma prowadzić negocjacje w sprawie Eurofightera, argumentując, że Ankara nie chce być pozbawiona alternatywy. Turcja mówiła podobno wtedy, że jest pod ogromnym wrażeniem możliwości brytyjsko-niemiecko-włosko-hiszpańskiego samolotu.

Generał Hasan Kucukakyuz, dowódca Tureckich Sił Powietrznych, odwiedził także w zeszłym roku Wielką Brytanię, czyli głównego producenta w konsorcjum Eurofighter, i spotkał się z Sir Mike'iem Wingstonem szefem sztabu RAF. W styczniu 2023, ówczesny minister obrony Turcji Hulusi Akar prowadził w Wielkiej Brytanii rozmowy o możliwości sprzedaży przez Londyn samolotów Eurofighter Typhoon. Przypomnieć należy także, że Turcja prowadziła rozmowy z Wielką Brytanią ws. pozyskania brytyjskich silników Rolls-Royce, które są wykorzystywane w samolotach Eurofighter do tureckiego samolotu 5. generacji TF-X firmy Turkish Aerospace Industries (TAI) znanym też jako Kaan, jednak rozmowy jak na razie są bez żadnego sukcesu. Być może chodzi właśnie o pozyskanie technologi, by budowany przez Turcję samolot był jeszcze lepszy.

W marcu bieżącego roku jak pisał serwis turecki Defenceturk minister obrony stwierdził, że Turcja chce kupić myśliwce Eurofighter Typhoon i złożył następujące oświadczenie; "Podczas gdy proces zakupu i modernizacji F-16 trwa, jedynym samolotem, na którym się skupiamy, jest Eurofighter, który jest bardzo skuteczny i który uważamy za najlepszą alternatywę. Przekazaliśmy, że chcielibyśmy kupić 20 Eurofighterów w pierwszej fazie, a następnie 20 w kolejnej fazie. Jak już wcześniej stwierdziliśmy, Wielka Brytania i Hiszpania pozytywnie rozpatrują tę prośbę. Jeden kraj [przyp. red. Turcja] sprzeciwia się temu w sposób sprzeczny z sojuszem. Uważamy, że nakładanie sankcji na siebie nawzajem jest sprzeczne z duchem sojuszu".

Jak pisał dalej portal, powołując się na źródła w ministerstwie, Turcja prowadzi rozmowy ws. samolotów i jak powiedziało źródło: "Nasza prośba jest kontynuowana. Oczekuje się pozytywnego podejścia Niemiec, jednego z krajów konsorcjum. Negocjacje i analizy są kontynuowane”.