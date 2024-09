Targi MSPO. KAI prezentuje swoją ofertę - nie tylko FA-50, ale też bezzałogowce i śmigłowce

FA-50 prezentowany na MSPO

W czasie tegorocznego salonu przemysłu obronnego nie mogło zabraknąć firm z Republiki Korei, które bardzo licznie reprezentowały swój kraj na polskich targach MSPO w Kielcach. Jedną z nich jest Korea Aerospace Industries (KAI), która znana jest w Polsce z produkcji samolotów FA-50 pozyskanych przez Polskie Siły Zbrojne we wrześniu 2022 roku w liczbie 48 sztuk - 12 lekkich bojowych FA-50GF i 36 w docelowej konfiguracji dla Polski FA-50PL. 12 egzemplarzy FA-50GF zasila 23 Bazę Lotnictwa Taktycznego. Kolejne dostawy samolotów FA-50 zaplanowano na lata 2025–2028. Na tegorocznym MSPO zaprezentowano makietę FA-50 w skali 1:10.

Najnowsze nabytki z Republiki Korei mają przede wszystkim wypełnić lukę, tam, gdzie samoloty takie jak F-16 czy F-35, który został niedawno zaprezentowany dla Polski, nie są konieczne do pełnienia funkcji typu Air Policing, czyli misji ochrony przestrzeni powietrznej państw członkowskich Sojuszu Północnoatlantyckiego. Od 1 grudnia ubiegłego roku przez trzy miesiące polskie F-16 pełniły dyżur bojowy nad republikami bałtyckimi: Litwą, Łotwą i Estonią. Producent FA-50 Korea Aerospace Industries zapewnia, że FA-50 może działać jako samolot bojowy, który może być wykorzystywany do celów szkoleniowych i doskonale nada się na trzon tzw. OCU (Operational Conversion Unit), które pozwalałoby na przeszkolenie pilotów latających do tej pory na maszynach radzieckich na płatowce zachodnie. W czerwcu tego roku, WZL Nr 2 oraz Korea Aerospace Industries (KAI), podpisały umowę o współpracy przemysłowej dotyczącej programu wsparcia eksploatacji samolotów FA-50.

Podstawowe uzbrojenie samolotów FA-50 stanowi 20 mm działko oraz różnego rodzaju uzbrojenie podwieszane, w tym np. pociski rakietowe powietrze-powietrze AIM-9 Sidewinder, pociski rakietowe powietrze-ziemia AGM-65 Maverick, a także kilka typów bomb lotniczych.

Obecnie użytkownikami samolotów FA-50 jest Republika Korei, Indonezja, Filipiny, Tajlandia, Irak oraz Polska. Niedawno media także informowały, że Peru ma być zainteresowane zakupem koreańskich samolotów FA-50. Peruwiańczycy mają być także zainteresowani wejściem w program nowego myśliwca KF-21 Boramae.

KF-21 samolot, który ma szanse podbić wiele rynków na świecie?

Skoro jest mowa o KF-21 Boramae, to w czasie targów MSPO w Kielcach zaprezentowana została także makieta w skali 1:10 samolotu nowej generacji z uzbrojeniem powietrze-ziemia na podwieszeniach zewnętrznych. Pierwszy prototyp samolotu został ukończony w kwietniu 2021 roku, a pierwszy lot testowy odbył się 19 lipca 2022 roku. Republika Korei ma zamówić łącznie ok. 120 egzemplarzy samolotów w wersji Block 1. 25 czerwca 2024 Administracja Programu Zakupów Obronnych (DAPA) Republiki Korei przyznała KAI kontrakt o wartości 1,4 mld USD na dostawę pierwszych 20 seryjnych KF-21. Produkcja ma rozpocząć się w 2026 roku, a dostawy planowane są na 2028 rok. Obecnie 6 prototypów przechodzi wymagające testy powietrzne. Samoloty KF-21 Boramae mają zastąpić wycofywane F-4 Phantom II i część F-5 Tiger II.

Mimo wizualnego podobieństwa do maszyn 5. generacji obecna wersja KF-21 Block I zaliczana jest raczej do generacji 4,5+, gdyż nie posiada on w pełni zdolności stealth. W przyszłości mają być one uzyskane, między innymi dzięki zastosowaniu połączenia obniżonej sygnatury radarowej i systemów walki elektronicznej. W maju media informowały, że przeprowadzono udaną próbę wystrzelenia rakiety krótkiego zasięgu powietrze-powietrze IRIS-T (AIM-2000) firmy Diehl Defence jako pocisk kierowany. Samolot jest zdolny do przenoszenia na dziesięciu węzłach podskrzydłowych i podkadłubowych pocisków rakietowych klasy powietrze-powietrze dalekiego zasięgu MBDA Meteor, krótkiego zasięgu Diehl IRIS-T, bomb kierowanych laserowo GBU-31 JDAM oraz uzbrojenia dalekiego zasięgu

KF-21 Boramae ma skrzydła o rozpiętości 11,20 m. Długość samolotu to 16,90 m, a wysokość – 4,70 m. Maszyna waży 11 800 kg, a jej maksymalna masa startowa to 25 400 kg. KF-21 napędzany jest dwoma silnikami turbowentylatorowymi General Electric GE Aviation F414-KI o ciągu 57,8 kN każdy (97,9 kN z dopalaniem) i osiąga prędkość maksymalną 1,9 Ma. KAI ma także prowadzić prace nad trzema nowymi wersjami samolotu. Ma to być samolot walki elektronicznej, samolot bojowy o zwiększonych możliwościach i wersja eksportowa.

Samolot ma być przeznaczony dla Sił Powietrznych Repubbliki Korei, a także Indonezji, która także jest uczestnikiem programu. Jednak w ostatnich miesiącach przez problemy finansowe. Według oficjalnych danych Republika Korei posiada 60% udziałów, Indonezja posiada 7,5% udziałów, a pozostałe 20% należy do prywatnych partnerów, w tym Korea Aerospace Industries (KAI).

Śmigłowiec wielozadaniowy KUH (Korean Utility Helicopter) – śmigłowiec z dużym potencjałem transportowym

Poza samolotami firma KAI zaprezentowała także makiety śmigłowców również w skali 1:10. Śmigłowiec wielozadaniowy KUH (Korean Utility Helicopter) KAI KLH-1 Surion to koreański wielozadaniowy śmigłowiec transportowy wyprodukowany we współpracy z Eurocopter Group. Ma zastąpić śmigłowce Bell UH-1 Iroquois oraz część maszyn MD 500 używanych przez koreańską armię. Jest to pierwszy śmigłowiec zaprojektowany i zbudowany w Korei Południowej. Produkcja seryjna rozpoczęła się w 2012 roku.

Śmigłowiec jest obsługiwany przez dwóch pilotów oraz może przewozić 16 żołnierzy lub dwóch strzelców i 9 żołnierzy. Śmigłowiec Surion jest w stanie unieść maksymalnie 3753 kg ładunku mieszczącego się na pokładzie lub zewnętrznym podwieszeniu. Według zapewnień producenta kokpit i kadłub wytrzymują ostrzał z broni kalibru 7,62 mm. Poza tym śmigłowiec posiada samouszczelniające się zbiorniki paliwa, odporne na przebicie pociskami kalibru 12,7 i 14,5 mm.

Maszyna poza tym, że przewozi żołnierzy, może także się bronić. Śmigłowiec posiada kilka karabinów maszynowych kal. 7,62 mm montowanych na sworzniach,

Śmigłowiec napędzany jest dwoma silnikami T700-ST-701K będący zmodernizowaną wersją T700-GE-701C. Długość śmigłowca to 19 m łącznie z wirnikami. Szerokość to 3,3 m. Wysokość śmigłowca wynosi 5 m z wirnikiem ogonowym. Prędkość maksymalna, jaką może osiągnąć śmigłowiec to 270–283 km/h, a zasięg to z kolei 828 km.

Obecnie jedynym użytkownikiem KAI KLH-1 Surion jest Republika Korei.

Lekki śmigłowiec bojowy LAH (Light Attack Helicopter) – maszyna do bliskiego wsparcia

Kolejnym śmigłowcem zaprezentowanym w czasie targów MSPO w Kielcach jest lekki śmigłowiec bojowy LAH (Light Attack Helicopter) - KAI LAH (Light Armed Helicopter). Śmigłowiec powstał na bazie Eurocoptera EC155 w wyniku porozumienia o współpracy, zawartego między Airbus Helicopters a KAI w 2015 roku. LAH ma zastąpić śmigłowce MD500 Defender i AH-1S Cobra w armii Republiki Korei, jako lekki śmigłowiec szturmowy, śmigłowiec bliskiego wsparcia, maszyna eskortowa, jak i zdolna do desantu. Planowane jest pozyskanie przez koreańskie siły zbrojne co najmniej 210 maszyn KAI LAH.

Pierwszy lot odbył się 4 lipca 2019 roku, a zakończenie prac nad śmigłowcem planowane było na 2022 rok. 23 grudnia 2022, DAPA i KAI podpisały kontrakt o wartości 900 mln zł na rozpoczęcie produkcji seryjnej, obejmującej 10 śmigłowców LAH oraz pakiet szkoleniowy i logistyczny. Dostawy zaplanowano na grudzień 2024. W styczniu bieżącego roku Południowokoreański urząd zamówień obronnych DAPA poinformował, że w tym roku rozpoczną się dostawy lekkich śmigłowców szturmowych LAH (Light Armed Helicopter). Z kolei 27 grudnia 2023 podpisano drugą umowę produkcyjną o wartości 4,2 mld zł, a pierwsze dostawy zaplanowano zimą 2025. KAI rozważa również powstanie różnych warianty rozwojowych LAH, w tym bezzałogowy, oraz lekki śmigłowiec transportowy (LUH).

Śmigłowiec mimo tego, że lekki i może nie wygląda na zabójczą maszynę, to na dziobie posiada głowicę optoelektroniczną TADS (Target Acquisition Designation System) od Hanwha Systems, a nad nią znajduje się trzylufowe, 20 mm działko obrotowe w ruchomej wieżyczce. Uzbrojenie podwieszane to zasobniki z 70 mm pociskami niekierowanymi lub 4 przeciwpancerne pociski kierowane. Są to ppk TOW.

Bezzałogowce od KAI

Jeśli chodzi o bezzałogowce to firma KAI zaprezentowała bezzałogowy statek powietrzny Compact and Multi-mission Modular UAV (CMMAV) w skali 1:7 oraz bezzałogowy statek powietrzny Next-Corps Uncrewed Aerial Vehicle (NCUAV), 1:1 – BSL klasy MALE, a także bojowy bezzałogowy statek powietrzny (Unmanned Combat Aerial Vehicle, UCAV), który co ciekawe ma współpracować z KF-21. Istotne jest tutaj, że KAI ma wraz z tym systemem integrować także nowe technologie AI.

