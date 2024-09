Radomski „Łucznik” dwukrotnie nagrodzony w konkursie „Lider Bezpieczeństwa Państwa”

„Wysoce niepokojące wydarzenia ostatnich lat i miesięcy – ich dynamika i zakres – uświadamia nam, że działania w sferze bezpieczeństwa i obronności Państwa stanowić winny bezwzględny priorytet naszej państwowości. Obserwujemy i doświadczamy w coraz większym stopniu zagrożeń związanych z terroryzmem, zagrożeniami ekonomicznymi, klimatycznymi, epidemiologicznymi, czy atakami w cyberprzestrzeni. W pełnej skali prowadzona wojna za naszą wschodnią granicą ukazuje dobitnie, że bezpieczeństwo rozumiane wielowymiarowo stanowi najwyższą wartość dla dalszego pomyślnego rozwoju naszej Ojczyzny” – napisali w konkursowej preambule organizatorzy – Stowarzyszenie Dostawców na Rzecz Służb Mundurowych.

Wyróżnienia, które odebrał prezes „Łucznika” Seweryn Figurski.

– Jesteśmy dumni, że nasze produkty i technologie przyczyniają się do wzmacniania bezpieczeństwa państwa. Broń produkowana w Fabryce Broni jest kluczowa dla polskiego wojska i służb mundurowych, co przekłada się na budowanie silnej, rodzimej armii i bezpieczeństwa wewnętrznego – powiedział prezes radomskiej Fabryki odbierając nagrody.

Przypomnieć należy, że podczas XXX MSPO „Łucznik” otrzymał wyróżnienie specjalne. Wówczas nagrodzono (w kategorii innowacyjny produkt) subkarabinek w układzie kolbowym MSBS GROT C10.

Modułowy Pistolet Samopowtarzalny (9 mm Parabellum) po raz pierwszy był zaprezentowany w ubiegłorocznej edycji MSPO. Tę broń, jak jej nazwa wskazuje, użytkownik może dostosować do swoich potrzeb.

Personalizacja możliwa jest dzięki modułowej budowie. Uzytkownik może zmienić… kolorystykę pistolety, dopasować rękojeść do rozmiaru dłoni. Może – to jest zasadniczy walory MPS-u – wymienić najważniejsze podzespoły, z zamkiem włącznie. Strzelec może zamontować mikrocelownik kolimatorowy, a pod bronią laserowy wskaźnik celu lub latarkę.

Granatnik samodzielny kalibru 40X46 mm (szkoda, że nie opatrzono go jakąś chwytliwą nazwą) to broń poręczna i lekka. Ze złożoną kolbą ma zaledwie 460 mm długości. Waży tyle co nic, albo nieco więcej.

A oto pełna lista nominacji w kategorii „Innowacyjny Produkt 2024 roku”:

• Armpol Przedsiębiorstwo Innowacyjno-Wdrożeniowe – mobilny prom ewakuacyjno-przeprawowy wysokiej nośności PEP.30-01,

• DONIMET BIS – drzwi odporne na wybuch 7 Bar typu ABT 7.1 TITAN,

• Fabryka Broni Łucznik – Modułowy Pistolet Samopowtarzalny MPS,

• Fabryka Broni Łucznik – granatnik samodzielny kalibru 40x46mm,

• Huta Stalowa Wola – MSW 120 – Moździerzowy System Wieżowy 120 mm,

• Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych – System Szkolenia Poligonowego w warunkach Walki Elektronicznej (SSPWE),

• Jelcz – pojazd specjalny z zabudową wieloprowadnicowej wyrzutni rakiet WWR K-MRLS - typ P882.57,

• Janusz Kania Agregatory Pex-Pool Plus – System Monitorowania Obszarów Krytycznych APPP-Smok,

• Janusz Kania Agregatory Pex-Pool Plus – Kontener Operacyjny Szczelny Elektromagnetycznie jednostronnie rozsuwany MSN,

• Instytut Technologii Bezpieczeństwa „MORATEX” – kombinezon dla funkcjonariuszy pełniących służbę na motocyklach,

• MESKO – urządzenie szkolno-treningowe UST-2 PIORUN,

• SZCZĘŚNIAK Pojazdy Specjalne – wielozadaniowa koparka teleskopowa UDS 214.3 na podwoziu wysokiej mobilności Scania P460 (8×8),

• Wojskowa Akademia Techniczna – Okrętowy System Uzbrojenia OSU-35K,

• Wojskowy Instytut Techniki Pancernej i Samochodowej – System Analizy Niezawodności Pojazdów (SANP),

• Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia – pancerz reaktywny PANGOLIN.

Konkurs „Lider Bezpieczeństwa Państwa” od 2013 r. promuje najnowsze innowacje w dziedzinie bezpieczeństwa i obronności. Jest to wyjątkowa okazja, aby firmy z branży mogły zaprezentować nowatorskie rozwiązania szerokiemu gronu ekspertów oraz decydentów z sektora bezpieczeństwa i obronności.