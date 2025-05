Polacy na poligonie w Korei Południowej. Szkolą się na wyrzutniach Homar-K

Spis treści

Szkolenie polskich żołnierzy w Korei Południowej – kluczowy krok we wzmacnianiu obronności

Szesnastu polskich żołnierzy uczestniczy w dwutygodniowym szkoleniu w Korei Południowej, które ma na celu przygotowanie ich do obsługi systemu rakietowego Chunmoo. Informację tę podała w czwartek armia południowokoreańska. To kolejny etap współpracy między Polską a Koreą Południową w zakresie modernizacji polskiej armii. Z dostępnych informacji wynika, że szkolenie rozpoczęło się 15 maja i odbywa się na terenie ośrodka wojskowego w Paju, ok. 30 km na północ od Seulu. Polscy żołnierze trenują tutaj razem z południowokoreańską armią, koncentrując się na zdolnościach uderzeniowych wyrzutni Chunmoo, obsłudze nocnej, a także taktycznych operacjach bojowych.

Warto przypomnieć, że pod koniec 2022 roku Polska podpisała umowę o wartości 3,55 mld dolarów z południowokoreańskim koncernem Hanwha Aerospace na dostawę 218 modułów wieloprowadnicowych wyrzutni rakietowych Homar-K. W połowie kwietnia br. podpisano z kolei umowę na dostawy kolejnych 72 modułów. System Homar-K zostanie zintegrowany z podwoziem Jelcz, a Polska otrzyma również pakiety logistyczne i szkoleniowe oraz zapas amunicji. Co istotne,12 z 72 dodatkowych modułów produkowanych będzie w Korei Południowej, a 60 w Polsce.

Czym jest system rakietowy Chunmoo (Homar-K)?

K239 Chunmoo, znany w Polsce jako Homar-K, to zaawansowany system wieloprowadnicowych wyrzutni rakietowych. Charakteryzuje się wysoką precyzją i zdolnością do rażenia celów na dużych odległościach. System został zaprojektowany przez koncern Hanwha Aerospace jako odpowiedź na potrzebę mobilnej, modułowej wyrzutni zdolnej do odpalania rakiet o różnym kalibrze i zasięgu, w zależności od charakterystyki pola walki. Jego kluczową cechą jest podwójny zasobnik startowy, który może być konfigurowany pod różne typy uzbrojenia: od niekierowanych pocisków kalibru 130 mm, przez kierowane rakiety kalibru 239 mm, aż po pociski balistyczne kalibru 600 mm, będące realnym odpowiednikiem amerykańskiego systemu ATACMS. To właśnie te ostatnie stanowią o jego strategicznej wartości – ich zasięg może sięgać nawet 290 kilometrów, co umożliwia precyzyjne uderzenia na głębokie zaplecze przeciwnika.

Wyrzutnia osadzona na kołowym podwoziu zapewnia wysoką mobilność i zdolność do szybkiego przemieszczenia w terenie, a także skrócenia czasu reakcji. Od momentu zatrzymania do odpalenia rakiet może minąć zaledwie kilka minut. Zintegrowany system kierowania ogniem umożliwia prowadzenie ognia bezpośrednio z kabiny pojazdu lub na odległość, zwiększając bezpieczeństwo załogi. Z kolei dzięki zastosowaniu technologii inercyjno-GPS-owej w pociskach kierowanych, system oferuje bardzo wysoką precyzję rażenia, z błędem trafienia ograniczonym do kilku metrów.

Szerszy kontekst współpracy obronnej Polski i Korei Południowej

Homar-K w polskim wydaniu nie tylko zapewnia zdolność rażenia celów na dużych dystansach, ale także wpisuje się w koncepcję tzw. warstwowej artylerii rakietowej, uzupełniając systemy takie jak HIMARS. Jest też częścią szerszego planu wzmocnienia obrony Polski poprzez uzbrojenie z Korei Południowej. Nie można bowiem zapominać, że na liście południowokoreańskich zakupów znajdują się również myśliwce FA-50, czołgi K2, czy haubice K9.

Dodatkowo armia Korei Południowej planuje zorganizować więcej programów szkoleniowych dla personelu z krajów, które zakupiły południowokoreańskie systemy uzbrojenia. To pokazuje, że współpraca między Warszawą a Seulem w dziedzinie obronności w nadchodzącym czasie będzie się rozwijać.