Axis wprowadza kamerę bispektralną Q6411-LE PTZ. Połączenie termowizji i obrazu wizyjnego w jednym urządzeniu

Wszechstronny dozór w jednym urządzeniu

Axis Communications zaprezentowało nową kamerę bispektralną, która umożliwia jednoczesny dozór termiczny i wizyjny w ramach jednego urządzenia PTZ. Model Axis Q6411-LE Bispectral PTZ został zaprojektowany z myślą o niezawodnym monitoringu zarówno w dzień, jak i w nocy, niezależnie od warunków oświetleniowych i atmosferycznych.

Kamera termowizyjna o stałym polu widzenia 55° sprawdza się w obserwacji rozległych terenów, a dzięki wartości NETD <20 mK oferuje wyjątkową czułość termiczną i minimalizuje ryzyko fałszywych alarmów. Z kolei moduł wizyjny charakteryzuje się wysoką światłoczułością, zapewniając doskonałą identyfikację obiektów. 31-krotny zoom optyczny pozwala śledzić szybko poruszające się cele, a szeroki zakres pochylenia od +20° do -90° oraz nieograniczony obrót o 360° zapewniają pełen widok - od ziemi po niebo.

Nowoczesna platforma i analityka wspierana przez AI

Urządzenie zostało zbudowane na układzie ARTPEC-9, najnowszym system-on-chip firmy Axis. Dzięki temu kamera wspiera kodek AV1 i umożliwia uruchamianie zaawansowanych aplikacji analitycznych bezpośrednio na brzegu sieci.

Model Q6411-LE jest fabrycznie wyposażony w funkcję AXIS Object Analytics, która pozwala na wykrywanie, klasyfikowanie, śledzenie i zliczanie ludzi oraz pojazdów. Kamera jest również kompatybilna z systemem AXIS Perimeter Defender, co rozszerza możliwości wykrywania zagrożeń z wykorzystaniem technologii termowizyjnej. Urządzenie oferuje także funkcję wspomagania orientacji i Autotracking 2 z opcją kliknięcia i śledzenia obiektów.

Odporność i bezpieczeństwo danych

Axis Q6411-LE Bispectral PTZ została zaprojektowana z myślą o pracy w wymagających środowiskach. Urządzenie spełnia normy IP66, IK10 i NEMA 4X, co gwarantuje odporność na uderzenia i trudne warunki atmosferyczne. Wbudowana funkcja wykrywania wstrząsów wysyła powiadomienie w razie uderzenia w kamerę. Za ochronę danych odpowiada Axis Edge Vault, sprzętowa platforma cyberbezpieczeństwa, która umożliwia certyfikowane i bezpieczne przechowywanie kluczy oraz zapewnia operacje zgodne ze standardem FIPS 140-3 poziom 3.

Warto wspomnieć, że urządzenie łączy w sobie obiektyw 7 mm QVGA do precyzyjnego wykrywania termicznego, wysoką jakość obrazu w każdych warunkach, analitykę wspieraną przez sztuczną inteligencję oraz wbudowane funkcje cyberbezpieczeństwa. Dzięki temu zapewnia pełne bezpieczeństwo i niezawodny nadzór nad rozległymi obszarami.