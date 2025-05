Polska zacieśnia współpracę obronną z Republiką Korei. Czołgi K2, haubice K9 i okręty podwodne ORKA na tapecie?

Spis treści

Polska i Korea Południowa – strategiczne partnerstwo w obronności

14 maja 2025 roku odbyło się kolejne spotkanie, które umacnia współpracę obronną między Polską a Republiką Korei. Sekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej, pan Paweł Bejda, gościł wiceministra Administracji Programu Zakupów Obronnych (DAPA), pana Guyheon Jeong-a.

Jak napisano w komunikacie MON:

„Spotkanie potwierdza strategiczne partnerstwo między Polską a Republiką Korei w dziedzinie obronności. Współpraca pomiędzy obu krajami ma kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa Polski i regionu.”

Dostawy czołgów K2 i produkcja haubic K9 – kluczowe tematy rozmów

Głównymi tematami rozmów były dostawy czołgów K2, produkcja części do haubic K9 w Hucie Stalowa Wola S.A. oraz propozycje w zakresie ewentualnej współpracy w ramach programu ORKA, dotyczącego zakupu nowoczesnych okrętów podwodnych dla Marynarki Wojennej RP.

Pod koniec kwietnia p.o. prezesa Polskiej Grupy Zbrojeniowej Arkadiusz Bąk mówił w rozmowie z PAP, że negocjacje dotyczące produkcji czołgów K2PL są już na finiszu i niebawem powstające dla polskiej armii czołgi będą produkowane w naszym kraju. Dopytywany czy to kwestia dni, tygodni, czy miesięcy zaznaczył, że negocjacje ws. offsetu już po podpisaniu pierwszych umów ramowych i pierwszych zamówień przez poprzednie kierownictwo MON, to trudne wyzwanie, które porównał do zmiany koła w samochodzie podczas jazdy. Jednocześnie zapewnił, że PGZ jest "blisko tego, żeby już niedługo powstające dla polskiej armii czołgi były produkowane w naszym kraju".

P.o. prezesa PGZ nie potwierdził nieoficjalnych informacji, że produkcja K2PL miałaby być powierzona zakładom Bumar-Łabędy.

"Mamy bardzo dobrze ulokowany ośrodek artyleryjski i wozów dowódczo-sztabowych w Stalowej Woli i oczywiście Borsuka wywodzącego się ze Stalowej Woli. Tam jest ogromny potencjał rozwoju w tym zakresie. Potrzebujemy czołgów, ciężkich pojazdów gąsienicowych i nowego kołowego transportera opancerzonego. Do dyspozycji mamy Poznań, Łabędy i Siemianowice Śląskie" - powiedział.

Negocjacje strony koreańskiej i Ministerstwa Obrony Narodowej ws. produkcji czołgów K2 w Polsce trwają od wielu miesięcy. Umowy dotyczące zakupu południowokoreańskiego uzbrojenia dla polskiego wojska, w tym czołgów, zatwierdził w lipcu 2022 r. ówczesny szef MON Mariusz Błaszczak.

Zamówienie na czołgi K2 podzielono na dwa etapy. W pierwszym Polska miała kupić 180 wozów, drugi etap to ponad 800 czołgów w standardzie K2PL i uruchomienie w 2026 roku produkcji w Polsce. Czołgi dostarczone w pierwszej fazie też miały zostać doprowadzone do standardu K2PL.

Integracja systemów uzbrojenia dla samolotów FA-50

Jednocześnie, podczas spotkania omówiono kwestie dot. pozyskiwanych nowoczesnych systemów uzbrojenia dla samolotów FA-50 i ich integracji.