Plasan to nowoczesne opancerzenie i systemy bezzałogowe. Cichy partner wielkich projektów

Plasan, światowy lider w opancerzeniu, intensywnie działa na polskim rynku, oferując zaawansowane technologie ochronne.

Firma ma doświadczenie w Polsce, dostarczając opancerzone pojazdy dla Żandarmerii Wojskowej, i jest otwarta na transfer technologii.

Plasan rozwija również innowacyjne platformy bezzałogowe, takie jak unikalny robot-przyczepa ATEM, który może zrewolucjonizować logistykę wojskową.

Reprezentowany przez spółkę Armit renomowany producent opancerzenia z Izraela, jakim jest Plasan, działa w wielu programach. Dostarcza elementy opancerzenie, przeciwodłamkowe panele czy fotele antywybuchowe i osłony przeciwminowe dla wielu producentów na świecie. Jest również zainteresowany polskim rynkiem. Przede wszystkim jako dostawca zaawansowanych technologii ochronnych dla producentów krajowych.

Dan Nevo podkreśla to, że rozumie potrzebę polonizacji i transferów technologii, ale też podkreśla, że know how jest największym atutem firmy Plasan. Mimo to mówi wprost - "Rozumiemy potrzebę polonizacji. Aby zlokalizować produkcję, jesteśmy chętni do transferu technologii. Rozumiemy i szanujemy to, ponieważ wy musicie być w stanie nabyć te technologie i wykorzystać je na własną korzyść."

Plasan potwierdził także aktywne rozmowy z lokalnymi producentami i udział w polskich zapytaniach ofertowych, licząc na poszerzenie działalności na polskim rynku. W tym zakresie korzysta z profesjonalnego wsparcia spółki Armit. Co warto podkreślić, firma nie koncentruje się jedynie na obszarze opancerzenia, w którym ma czterdziestoletnie doświadczenie.

Rozwija również platformy bezzałogowe, w tym unikalnego robota-przyczepę ATEM (All-Terrain Electric Module). Jest to nietypowy, elektryczny pojazd, który składa się z modułów z osiami skrętnymi, które można dowolnie łączyć, aby stworzyć pojazd 4x4, 6x6 czy 8x8. „ATEM może przewozić dwie tony ładunku. A to, co jest w nim szczególne, to to, że nie wymaga logistyki, ponieważ ciągniesz go po prostu jako przyczepę za swoim pojazdem” – wyjaśnia Dan Nevo.

Jak mówi, pojazd ATEM doładowuje swoje akumulatory gdy jest holowany, nie wymaga więc ładowania ani przyczepy czy specjalnej ciężarówki do transportu. Można holować go za pojazdem opancerzonym czy ciężarowym, a potem odłączyć i realizować zadania samodzielnie. Taka konstrukcja zapewnia wiele przewag na współczesnym polu walki i jest przykładem ciekawego podejścia do problemów.

Jeśli jednak ktoś od dekad zajmuje się rozwiązywaniem wyzwań jakimi są nowoczesne pociski, miny czy improwizowane ładunki wybuchowe. Jeśli dostarcza dodatkowe opancerzenie m.in. US Army podczas prowadzonych przez amerykanów misji bojowych, to jest to dowód na wysoką skuteczność i innowacyjność. O tym wszystkim mówi nasz rozmówca w wywiadzie do którego obejrzenia zachęcam.