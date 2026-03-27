PGZ i Frankenburg Technologies zacieśniają współpracę. Na celowniku nowoczesne systemy antydronowe

Podpisanie umowy między Polską Grupą Zbrojeniową a Frankenburg Technologies OÜ odbyło się w Ministerstwie Obrony Narodowej, a jej świadkami byli Wicepremier i Minister Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz oraz Minister Obrony Estonii Hanno Pevkur.

Porozumienie stanowi formalne rozszerzenie i uszczegółowienie współpracy zainicjowanej umową z 13 listopada 2025 roku. Nowy dokument kładzie nacisk na długoterminową współpracę w zakresie rozwoju i produkcji nowoczesnych rozwiązań z obszaru obronności, co oznacza przejście od fazy integracji i wspólnego oferowania do etapu wspólnego tworzenia i wytwarzania zaawansowanych technologii.

Cel współpracy: skuteczna odpowiedź na zagrożenia dronowe

Głównym celem partnerstwa jest stworzenie i dostarczenie Siłom Zbrojnym RP oraz innym potencjalnym klientom wysoce efektywnych i opłacalnych systemów obronnych. Priorytetem są zaawansowane systemy zwalczania bezzałogowych statków powietrznych (C-UAS) oraz inne rozwiązania z zakresu obrony powietrznej. Zagrożenia płynące z masowego użycia dronów na współczesnym polu walki stały się jednym z największych wyzwań dla armii na całym świecie, a polsko-estońska inicjatywa jest bezpośrednią odpowiedzią na tę potrzebę.

Prezes Zarządu Polskiej Grupy Zbrojeniowej, Adam Leszkiewicz, podkreślił praktyczny wymiar tej kooperacji:

"Współpraca z Frankenburg Technologies OÜ pozwoli nam wspólnie produkować i oferować Siłom Zbrojnym RP oraz innym klientom najbardziej opłacalne efektory do zwalczania tego konkretnego rodzaju zagrożeń dronowych" – powiedział prezes Leszkiewicz.

Jak powiedział dalej:

"Wnioski z wojny na Ukrainie jasno wskazują, że ataki groźnych, ale tanich w produkcji dronów mają charakter masowy. Ich zwalczanie za pomocą zaawansowanych, a przez to droższych systemów obrony powietrznej jest operacyjnie, ale również ekonomicznie nieuzasadnione. Odpowiedź na tego rodzaju zagrożenia musi być skuteczna oraz adekwatna kosztowo. Współpraca z Frankenburg Technologies pozwoli nam wspólnie produkować i oferować Siłom Zbrojnym RP oraz innym klientom najbardziej opłacalne efektory do zwalczania tego konkretnego rodzaju zagrożeń dronowych".

Oznacza to, że współpraca skupi się nie tylko na zaawansowaniu technologicznym, ale również na optymalizacji kosztowej, co jest kluczowe dla masowego wdrożenia tego typu systemów w wojsku.

Współpraca będzie koncentrować się m.in. na systemach obrony powietrznej bardzo krótkiego zasięgu, w tym na rozwoju i produkcji systemu rakietowego MARK I, przeznaczonego do zwalczania bezzałogowych statków powietrznych. W ramach partnerstwa planowane jest ulokowanie w Polsce zdolności produkcyjnych systemu, w tym utworzenie zakładu produkcyjnego o planowanej zdolności wytwarzania do 10 000 rakiet rocznie. Porozumienie stanowi również fundament pod rozwój przyszłych systemów, w tym MARK II, który ma rozszerzyć zasięg rażenia do poziomu 5–8 kilometrów, wzmacniając warstwowe zdolności obrony powietrznej.

Rozwój nowych kompetencji przemysłowych

Umowa to nie tylko transfer technologii, ale przede wszystkim inwestycja w przyszłość polskiego i estońskiego przemysłu obronnego. Kluczowe cele partnerstwa obejmują wspólne działania w wybranych projektach technologicznych, co pozwoli na połączenie unikalnych doświadczeń i wiedzy inżynierów z obu krajów. Rozwój nowych kompetencji przemysłowych w PGZ, zwłaszcza w obszarze produkcji nowoczesnych efektorów i systemów C-UAS.

Podpisana umowa umożliwia obu stronom wspólne przygotowywanie projektów, koordynację działań produkcyjnych oraz planowanie inwestycji przemysłowych związanych z wytwarzaniem przyszłych systemów. Wraz z postępem prac przewiduje się rozwój zdolności przemysłowych w Polsce, aby wzmacniać krajowy potencjał obronny.

"Współczesna obrona powietrzna definiowana jest przez skalę — liczbę interceptorów, które można wyprodukować, wdrożyć i utrzymać. Niniejsza umowa wprowadza system MARK I do produkcji w Polsce wspólnie z PGZ i otwiera jasną ścieżkę do jego wdrożenia na potrzeby obrony Polski" – powiedział Kusti Salm, CEO of Frankenburg Technologies.

Nowe perspektywy: finansowanie z UE i integracja z programem SAN

Strategiczna współpraca z estońskim partnerem otwiera przed projektem zupełnie nowe horyzonty, w tym możliwość pozyskania funduszy unijnych. Jak zaznaczył Marcin Idzik, Wiceprezes Zarządu PGZ S.A., partnerstwo z europejskim podmiotem stwarza realne szanse na ubieganie się o środki w ramach programu SAFE (Securing a Strong European Defence).

"Podpisujemy porozumienie z europejskim podmiotem i dlatego nie jest wykluczone, że pojawi się szansa na finansowanie projektu ze środków SAFE. Bierzemy też pod uwagę możliwość włączenia rozwiązań Frankenburg Technologies OÜ do programu SAN, bo to od początku system o otwartej architekturze" – wyjaśnił wiceprezes Idzik.

Integracja z programem SAN (System Antydronowy) jest niezwykle istotna z perspektywy budowy wielowarstwowego, zintegrowanego systemu obrony antydronowej dla Polski. Otwarta architektura rozwiązań estońskiego partnera jest tu kluczowym atutem, ponieważ pozwala na elastyczne łączenie ich z już istniejącymi lub rozwijanymi w Polsce systemami dowodzenia, radarami czy innymi efektorami. To gwarancja, że nowo opracowane technologie będą w pełni kompatybilne z architekturą obrony powietrznej budowaną przez Siły Zbrojne RP.