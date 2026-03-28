Polska stawia na „bezpieczeństwo z orbity”

Polska Grupa Zbrojeniowa doprecyzowała, że "rozmowy dotyczyły dalszego rozwoju współpracy w obszarze nowoczesnych technologii, rozwiązań satelitarnych oraz wzmacniania zdolności w obszarze bezpieczeństwa i obronności". Jak podkreślono: "Kontynuujemy dobrą współpracę i rozmawiamy o kolejnych wspólnych projektach i polach współpracy, które mogą wspierać rozwój nowoczesnych kompetencji przemysłowych oraz innowacyjnych rozwiązań dla Sił Zbrojnych RP i pozostałych służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo".

Konsorcjum PGZ, WZŁ-1 i ICEYE opracowało już Mobilną Platformę Rozpoznania Satelitarnego ISR (MPRS ISR), przystosowaną do pracy z satelitami wyposażonymi w radary z syntetyczną aperturą (SAR) i satelitami wyposażonymi w sensory optyczne. "Rozwiązanie pozwala polskiej armii na szybkie podejmowanie decyzji w oparciu o przekazywane na bieżąco dane satelitarne. Zapewniamy w ten sposób bezpieczeństwo z orbity pokazując synergię współpracy przemysłu państwowego i prywatnego" - zaznaczył PGZ.

MPRS ISR to umieszczony w standardowych kontenerach Wojska Polskiego system do sterowania konstelacją satelitów i zbierania oraz przetwarzania informacji. Jego użycie pozwoli siłom zbrojnym na szybkie podejmowanie decyzji, na podstawie przekazywanych na bieżąco danych satelitarnych.

Mobilne zdolności satelitarne dla polskiej armii

Warto przypomnieć, że Wojskowe Zakłady Łączności Nr 1 (WZŁ-1), ICEYE Polska oraz Polska Grupa Zbrojeniowa (PGZ S.A.) zaprezentowały Mobilną Platformę Rozpoznania Satelitarnego ISR podczas targów MSPO 2024. Wówczas Juliusz Sabak, redaktor prowadzący Portalu Obronnego miał okazję rozmawiać na temat tego rozwiązania z Rafałem Modrzewskim, CEO i współzałożycielem ICEYE.

Podczas rozmowy zwrócił on uwagę, że: "Ten nowy system, z wielkim potencjałem eksportowym, umożliwia optymalne wykorzystanie technologii satelitarnych ICEYE dzięki bezpośredniemu dostępowi do danych i informacji wywiadowczych z obserwacji Ziemi, dostarczanych w niemal rzeczywistym czasie. To pionierskie rozwiązanie zostało opracowane wspólnie przez zespoły najwyższej klasy inżynierów w Polsce i Finlandii. Premiera MPRS ISR w Kielcach jest konsekwencją doskonałej, strategicznej współpracy, której celem jest wykorzystanie pełnego potencjału konstelacji ICEYE z korzyścią dla naszych klientów w Polsce i w krajach sojuszniczych".

MSPO2024: Prezes ICEYE o mobilnej platformie satelitarnej

Czym jest Mobilna Platforma Rozpoznania Satelitarnego ISR?

Mobilna Platforma Rozpoznania Satelitarnego ISR łączy systemy komunikacji i transmisji danych, bezpieczeństwa użytkowania, zasilania oraz specjalnie zaprojektowany system antenowy, zapewniający szybką transmisję danych i ich bezpośrednią dystrybucję do właściwych odbiorców na dowolnym szczeblu dowodzenia. Wszystkie elementy zostały zintegrowane w odpowiednio wyposażonym, standardowym kontenerze, który będzie przewożony na podwoziu Jelcz.

Cały system został opracowany wspólnie przez zespoły inżynieryjne ICEYE, WZŁ-1 S.A. i PGZ S.A. MPRS ISR zapewnia zdolność prowadzenia stałych operacji wykorzystujących potencjał konstelacji satelitarnej ICEYE, pobierania danych niemal w czasie rzeczywistym i ich bieżącego analizowania.

System jest przeznaczony do współdziałania na poziomie operacyjnym, wspierając dowódców w podejmowaniu decyzji. Dzięki MPRS ISR użytkownicy będą mogli sprawniej i szybciej niż dotąd uzyskiwać świadomość sytuacyjną na polu walki. Co równie istotne, rozwiązanie to jest w pełni mobilne, łatwe do transportu i maskowania oraz kompatybilne ze wszystkimi elementami Polowego Systemu Łączności stosowanego przez Siły Zbrojne RP.