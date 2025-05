Pentagon dał zielone światło. 17 milionów dolarów na greckie F-35

W ramach kontraktu wykonawca obrony „zapewni wsparcie inżynieryjne i techniczne, zarządzanie programowe, unikalne wymagania i szkolenia wspierające wysiłki związane z integracją, na rzecz rządu Grecji jako klienta F-35 Foreign Military Sales (FMS)" - czytamy w oświadczeniu Pentagonu. Oznacza to Kolejny, bardzo istotny krok, związany z wdrożeniem maszyn do służby i przygotowaniem systemu eksploatacji samolotów 5. generacji przez Greckie Siły Powietrzne. Wartość tych działań oszacowano na 17,2 mld dolarów i mają one zostać zrealozwane do roku 2028 przez koncern Lockheed Martin w jego różnych zakładach w USA oraz Wielkiej Brytanii.

Mówimy tu nie tylko o szkoleniu pilotów i personelu naziemnego, ale też dostosowaniu infrastruktury naziemnej greckich baz lotniczych do pełnego wsparcia eksploatacji F-35. Maszyny tego typu są wymagająze jeśli chodzi zarówno o poziom bezpieczeństwa jak też złozoność infrastruktury a nawet wymianę danych za pomocą cyfrowych systemów wsparcia eksploatacji i zarządzania. Usługi zarządzania programami pomogą koordynować te wysiłki i zapewnieniu kompatybilności z systemami NATO.

Wprowadzenie myśliwców F-35A będzie stanowić istotny krok w zakresie modernizacji lotnictwa taktycznego Grecji. Obecnie jego trzon stanowią starzejące się floty maszyn F-16 oraz Mirage 2000, oraz zamówione w latach 2021-2022 samoloty Dassault Rafale. Zapewnienie współpracy francuskich Rafale i amerykańskich F-35 w pełnym zakresie, będzie z pewnością interesującym wyzwaniem. Modernizacja lotnictwa jest z jednej strony elementem współzawodnictwa na Morzu Śródziemnym z Turcją, a z drugiej próby zbliżenia z USA i zwiększenia znaczenia Aten na mapie krajów członkowskich NATO.