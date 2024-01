Ogromne zamówienie Izraela w USA? To znacznie wzmocni siły powietrzne Izraela

Tocząca się wojna w Izraelu wymusza potrzebę dalszego wzmacniania bezpieczeństwa Izraela w związku z tym co się wydarzyło w zeszłym roku. Dlatego jak poinformował izraelski Kanał 12 Izrael 24 stycznia miał rozmawiać o „ogromnym” kontrakcie na zagraniczną sprzedaż wojskową z Departamentem Obrony USA, która by obejmowała: 25 - F-35; 25 - F-15EX Eagle II (w wariancie F-15IA dla Izraela); 12 - śmigłowców szturmowych AH-64 Apache; plus znaczną ilość amunicji.

Jak napisał portal, kwestia zakupu uzbrojenia miała miejsce ostatniego dnia w Waszyngtonie, kiedy delegacja Ministerstwa Obrony – w tym generał dywizji Eyal Zamir, dyrektor generalny Ministerstwa Obrony i generał dywizji Eyal Harel, szef Wydziału Planowania IDF przebywali w USA, gdzie spotkali się z wyższymi urzędnikami Departamentu Obrony i Departamentu Stanu, a także kadrą kierowniczą głównych amerykańskich firm z branży obronnej, aby omówić postęp w realizacji porozumień. W ramach rozmów delegacja Ministerstwa Obrony pracowała nad zapewnieniem ciągłości dostaw amerykańskiej amunicji w czasie wojny. Times of Israel podał, że podpisanie umowy może zostać sfinalizowane w ciągu najbliższych kilku tygodni. Według izraelski mediów Izrael zażądał od Amerykanów pierwszeństwa w zakresie dostaw, biorąc pod uwagę rozwój wojny w Gazie.

The Times is reporting that a LoA has not been signed, and that approval may be received in the next few weeks. https://t.co/bAyR4USeun— Colby Badhwar 🇨🇦🇬🇧 (@ColbyBadhwar) January 25, 2024

Bartosiak o sytuacji Izraela Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Jak napisał portal The Jerusalem Post, samoloty nie zostaną dostarczone wcześniej niż w latach 2026–2027. We wrześniu minister obrony Yoav Gallant złożył oficjalny list z zapytaniem (LOR) do Stanów Zjednoczonych i firmy Lockheed Martin w sprawie zakupu trzeciej eskadry składającej się z 25 samolotów F-35, co ostatecznie zwiększy łączną liczbę izraelskich samolotów do 75. W styczniu ubiegłego roku Ministerstwo Obrony Izraela miało wysłać zapytanie do rządu USA o zakup 25 samolotów F-15 EX. W lutym ubiegłego roku do Izraela z wizytą przybył dyrektor generalny spółki Boeing Defense Theodore Colbert, który przyleciał na rozmowy ws. dostawy samolotów tankowania powietrznego KC-46A Pegasus oraz zakupu przez Izrael F-15EX.

Obecnie Izraelskie Siły powietrzne (IAF) posiadają 84 - F-15 A/C; 25 - F-15I; 36- F-35I oraz 175 - F-16C/I.

Od początku wojny co najmniej 250 samolotów transportowych i ponad 20 okrętów dostarczyło Izraelowi ponad 10 000 ton uzbrojenia i sprzętu wojskowego.