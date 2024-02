Samolot został doprowadzony do standardu oznaczonego jako Block 8.1 przez zakłady koncernu Lockheed Martin w Greenville, w Południowej Karolinie. 21 lutego Super Hercules wrócił z USA do macierzystej bazy w norweskim Gardermoen, gdzie stacjonuje 335 dywizjon. Jednostka dysponuje czterema samolotami C-130J-30 Super Hercules dostarczonymi w latach 2008-2021. Wszystkie one zostaną podniesione do nowego standardu.

Pakiet Block 8.1 to zarówno zmiany w oprogramowaniu jak i nowe elementy wyposażenia. Najważniejsze modyfikacje obejmują:

Nowy system zarządzania lotem zgodny z wymogami CNS/ATM i obejmujący nawigację pionową z automatyczną przepustnicą;

GPS cywilny;

Tryby zasilania naziemnego;

Zaktualizowany system identyfikacji IFF (swój-obcy);

Łącze danych CNS/ATM;

Rozbudowana diagnostyka komputerową;

Ulepszony system komunikacji wewnętrznej;

Unowocześniony systemy podejścia i lądowania;

Ulepszony wysokościomierz barometryczny;

Dodatkowe oświetlenie;

Programowanie poszukiwawczych zgodne ze standardami miedzynarodowymi IAMSAR.

Portal Obronny Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Block 8.1 jest obecnie standardem dla wszystkich nowych egzemplarzy produkcyjnych samolotów transportowych Super Hercules. Norweskie siły powietrze są jednymi z pierwszych, które zdecydowały się na taką modernizację już posiadanych maszyn. Warto odnotować, że Norwegia byłą też pierwszym zagranicznym użytkownikiem samolotów C-130J Super Hercules w ramach programu FMS.

C-130J-30 realizują różnorodne misje, w tym transport personelu i sprzętu, operacje humanitarne, lotniczo-medyczny transport powietrzny, operacje specjalne i pomoc w przypadku klęsk żywiołowych. Wszystko to w bardzo zróżnicowanych warunkach atmosferycznych.

C-130J Super Hercules to samolot transportowy o skróconym starcie i lądowaniu stosowanyprzez 26 operatorów wojskowych i rządowych z 22 krajów na świecie. Dostarczono dotąd niemal 550 maszyn tego typu, które spędziły w powietrzu około 3 milionów godzin. Super Hercules to kompleksowa modyfikacja tego klasycznego, czterosilnikowego, turbośmigłowego transportowca, która otrzymała mocniejsze silniki, nowe śmigła sześciołopatowe i wiele mniej widocznych zmian konstrukcyjnych. Przede wszystkim jednak została wyposażona we w pełni cyfrową awionikę z wielofunkcyjnymi ekranami zamiast klasycznych wskaźników. Znacznie ułatwiło to obsługę i oprawiło komfort pracy załogi.

Używany przez Norwegów wariant C-130J-30 to wersja samolotu Super Hercules której ładownię wydłużono o 5 metrów. Dzięki temu może zabrać na pokład do 128 pasażerów lub 92 w pełni wyposażonych spadochroniarzy. Ładownia może też pomieścic osiem palet cargo z ładunkiem ponad 19,5 tony. Prędkość przelotowa to 643 km/h a zasięg maksymalny to ponad 6800 km.