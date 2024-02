Szwecja pokonała ostatnią przeszkodę na drodze do NATO. Węgierski parlament wyraził zgodę

Spis treści

Problemy z Węgrami, a wcześniej również z Turcją, wynikały z tego, że rozszerzenie NATO o każdy kolejny kraj wymaga zgodnej decyzji wszystkich państw członkowskich. W kwestii Szwecji swoje wątpliwości zgłaszała Ankara i Budapeszt. Prezydenci obu krajów mieli tu coś do ugrania. Przez to Sztokholm był przez 21 miesięcy zakładnikiem Viktora Orbana a miesiąc krócej Recepa Tayyipa Erdogana.

Turecki pat lotniczo-kurdyjski

Dla Ankary sytuacja była dość prosta. Z jednej strony chodziło Erdoganowi o rozgrywkę z USA w w kwestii modernizacji i zakupów samolotów bojowych F-16 najnowszej wersji. Druga kwestia, to zdaniem Turcji zbyt pobłażliwe traktowanie przez Szwedów organizacji kurdyjskich, przez Ankarę uważanych za terrorystyczne i wywrotowe.

Sztokholm zobowiązał się do zaostrzenia przepisów antyterrorystycznych, aby pomóc rządowi w Ankarze w zwalczaniu kurdyjskich organizacji, skupionych wokół Partii Pracujących Kurdystanu (PKK). Wielu Kurdów sympatyzujących z organizacjami terrorystycznymi przez lata znajdowało schronienie w Szwecji, otrzymując azyl polityczny.

Jeśli chodzi o USA, to Turcja zyskała zgodę na zakup samolotów F-16 Block 70 i modernizację posiadanych maszyn do podobnego standardu. W ostatnim czasie pojawiły się również sugestie, że mogą jednak zostać dostarczone do tego kraju samoloty F-35. Pod koniec stycznia 2024 roku turecki parlament ratyfikował decyzję o przyjęciu Szwecji do NATO.

Węgierskie negocjacje

Na drodze Szwecji do sojuszu stały już jedynie Węgry. Victor Orban grał nie tyle o kwestie polityczne, choć krytyka ze strony Szwecji i jej organizacji zajmujących się transparentnością władzy i ochroną praw człowieka, z pewnością nie ułatwiały sprawy. Chodziło głównie o kwestie prestiżowe. Prezydent Węgier nalegał, aby oficjalną wizytę w Budapeszcie złożył Ulf Kristersson, jego szwedzki odpowiednik. Ten opierał się aż do 23 lutego, gdy doszło do spotkania obu polityków w stolicy Węgier. Przy tej okazji ogłoszono, że Węgry kupią cztery dodatkowe samoloty Saab JAS39 Gripen. Obecnie siły zbrojne tego kraju dysponują dwunastoma jednomiejscowymi i dwoma dwumiejscowymi myśliwcami tego typu. Zakup dodatkowych ma zwiększyć bezpieczeństwo i ułatwić Węgrom udział we wspólnych operacjach sojuszniczych.

Zamknięcie Bałtyku. Szansy i wyzwania

Była to ostatnia z wymaganych decyzji, aby Szwecja mogła wstąpić do NATO. W ciągu najbliższych kilku dni władze sojuszu i Szwecji będą mogły podpisać stosowne dokumenty i oficjalnie zakończyć procedurę. 32 kraj członkowski wnosi do Sojuszu nie tylko niewielkie, ale dobrze wyćwiczone i wyposażone siły zbrojne. Działanie to oznacza również „domknięcie” Morza Bałtyckiego, jako wewnętrznego akwenu NATO. Znacznie utrudni to nie tylko morskie działania Rosji, ale również jej ewentualną agresję wobec krajów bałtyckich i innych członków północnej flanki sojuszu. Jest to więc bardzo dobra informacja również dla Polski.