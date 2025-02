Niemcy zamawiają system EuroPuls. Kolejny sukces eksportowy Izraela

Kontrakt jest konsekwencją, zeszłorocznego zatwierdzonego zakupu pięciu izraelskich wyrzutni PULS za 65 milionów euro. Wysokość podpisanego kontraktu wynosi jednak 57 milionów euro. Obejmuje on współpracę Elbit Systems z KNDS Deutschland. Oba koncerny będą współpracować w celu dostarczenia systemów artylerii rakietowej PULS, jednocześnie integrując niemiecki sprzęt C4I, w tym systemy dowodzenia i kontroli broni.

Dostarczone systemy mają zostać poddane szeroko zakrojonym testom, którymi będzie się zajmować niemiecka agencja zamówień publicznych BAAINBw, a także centra testów technicznych. Wszystko po to, aby upewnić się, że spełniają one wymagane standardy, jakie postawiła przed producentem Bundeshwera do zatwierdzenia i wykorzystania operacyjnego przez niemieckie wojsko.

Wybór systemu PULS, który został zaproponowany przez izraelski Elbit Systems we współpracy z niemiecko-francuskim wykonawcą KNDS, jest chwilowym zakończeniem wyścigu o niemiecki system wyrzutni rakietowych. Jednak historia z zakupem artylerii rakietowej przez Niemcy może mieć swoją kontynuację. Berlin zamówił jedynie pięć zestawów co, jest wysoce niewystarczające jak na niemieckie potrzeby.

Konkurencyjną ofertę przedstawił Rheinmetall wraz z amerykańskim Lockheed Martinem, który zaproponował rozbudowaną wersję systemu M142 Himars mającym dwa kontenery na wzór M270 MLRS. System zaproponowany przez niemiecko-amerykańskiego oferenta dostał nazwę GMARS i został zaprezentowany na targach Eurosatory 2024.

Izraelskie systemy rakietowe zostały już sprawdzone w warunkach wojennych przede wszystkim podczas wojny w Górskim Karabachu w 2020 roku, a także w czasie działań Izraelem przeciwko Hamasowi. Elbit Systems zaprojektował swój zestaw artylerii rakietowej stawiając przede wszystkim na modułowość i elastyczność systemu.

Przede wszystkim mowa jest o zdolności dostosowania systemu do wielu kalibrów, na które składają się:

Rakiety 122 mm – zasięg do 35 km.

Rakiety AccuLAR 160 mm – zasięg do 40 km, naprowadzanie INS/GPS.

Rakiety EXTRA 306 mm – zasięg do 150 km z głowicą o wadze 120 kg.

Pociski Predator Hawk – zasięg do 370 km, jest przystosowany do rażenia celów o znaczeniu strategicznym.

Ponadto system instalowany na różnych podwoziach, w zależności od wymagań użytkownika. Jak Iveco, Scania, Tatra czy HX 8x8.

"Jesteśmy dumni, że zostaliśmy wybrani, wspólnie z KNDS Deutschland, do dostarczenia systemów artylerii rakietowej, której celem jest stworzenie fundamentu dla przyszłego systemu ognia pośredniego dalekiego zasięgu Bundeswehry. To przejęcie otwiera drogę do przyszłych zamówień konfiguracji Euro-PULS i podkreśla siłę naszej europejskiej współpracy z KNDS Deutschland, odzwierciedlając nasze wspólne zaangażowanie w dostarczanie zaawansowanych, sprawdzonych operacyjnie, elastycznych i opłacalnych rozwiązań, które zwiększają możliwości operacyjne naszych klientów" - powiedział Yehuda (Udi) Vered, dyrektor generalny Elbit System Landstated.

i Autor: Elbit Systems

Pierwsze dwa systemy posiadały standard producenta, w którym nie będzie wprowadzanych za wielu zmian. Dopiero kolejne trzy pozostałe systemy będą "germanizowane" do standardu EuroPULS, który jest docelowym rozwiązaniem pożądanym przez stronę niemiecką. W przyszłości dwie pierwsze wyrzutnie zostaną zmodernizowane do docelowej konfiguracji EuroPuls.