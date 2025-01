Serbia kupuje nowe wielozadaniowe wyrzutnie rakietowe. Kierunek zakupu Izrael

Umowa obejmuje zaawansowane systemy artyleryjskie i dronowe, w szczególności wyrzutnię rakiet artyleryjskich PULS (Precise and Universal Launching System), wszechstronną platformę zdolną do rażenia celów oddalonych nawet o 300 kilometrów.

Mówiąc o umowie, prezydent Serbii Aleksandar Vučić zapewnił o wyższości izraelskich systemów nad amerykańskimi odpowiednikami, takimi jak system rakietowy HIMARS zakupiony przez sąsiednią Chorwację, członka NATO.

System pozwala operatorom na wystrzeliwanie różnych rodzajów amunicji z tej samej platformy bez konieczności przemieszczania się, dzięki czemu idealnie nadaje się do scenariuszy szybkiego reagowania.

Zakup ten podkreśla rosnące inwestycje Serbii w jej zdolności wojskowe oraz stanowi odpowiedź w stosunku do Chorwacji, która niedawno zmodernizowała swoje siły zbrojne za pomocą amerykańskich systemów HIMARS i innego zaawansowanego uzbrojenia. Umowa z Elbit Systems jest postrzegana jako odpowiedź Serbii na utrzymanie strategicznej równowagi w regionie.

Aleksandar Vučić uczynił modernizację obronności kamieniem węgielnym swojej administracji, dokonując znacznych inwestycji zarówno w produkcję krajową, jak i przejęcia zagraniczne. Umowa z Izraelem jest najnowszą z serii umów mających na celu wzmocnienie zdolności Serbii do reagowania na wyzwania regionalne i międzynarodowe.

Serbia intensywnie modernizuje swoje siły zbrojne, kładąc szczególny nacisk na rozwój i pozyskiwanie nowoczesnych systemów artylerii rakietowej. Opiera je głównie o krajowe systemy.

Jednym z nich jest LRSVM Tamnava, który jawi się jako modułowy, samobieżny wieloprowadnicowy system rakietowy opracowany przez Yugoimport SDPR. Opiera się na podwoziu Kamaz 6560 8x8 i może wykorzystywać pociski kalibru 122 mm oraz 262 mm, z maksymalnym zasięgiem do 70 km. System jest w pełni zautomatyzowany, wyposażony w GPS i systemy nawigacji inercyjnej, co umożliwia autonomiczne działanie. Planowane jest wprowadzenie Tamnava do służby w wojsku serbskim w najbliższym czasie.

Ponadto Serbia używa systemów M-18 Oganj, które są zmodernizowaną wersja M-77 Oganj, wyposażona w nowoczesne systemy kierowania ogniem oraz zdolność do wystrzeliwania pocisków o zwiększonym zasięgu do 40 km. System ten ma wzmocnić zdolności artyleryjskie serbskich sił zbrojnych.