Niemcy przehandlowały broń tylko za co? Berlin zatwierdzili eksport broni do Turcji czy to szansa dla Eurofightera?

Po latach ograniczania eksportu uzbrojenia do Turcji niemiecki rząd nagle zmienił zdanie i postanowił dać zielone światło na eksport broni dla tureckiej marynarki wojennej, gdzie ma zostać dostarczonych 100 rakiet przeciwlotniczych i torped oraz sprzęt do modernizacji okrętów podwodnych i fregat o wartości ponad 250 mln euro – informuje magazyn Der Spiegel. Czy to początek zmiany stanowiska Niemiec względem Turcji i wstęp do przyszłej zgody na sprzedaż samolotów Eurofighter? Według Middle East Eye Niemcy ponownie rozważają wniosek Turcji o zakup Eurofighterów.

i Autor: Shutterstock (2), Annegret Hilse/Pool Photo via AP