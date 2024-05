Spis treści

Systemy HIMARS dla Ukrainy

W czasie wizyty w Stanach Zjednoczonych ministra obrony Niemiec, Boris Pistorius zapowiedział, że Niemcy sfinansują zakup trzech systemów HIMARS ze Stanów Zjednoczonych. "Mogę potwierdzić, że we współpracy z Amerykanami przekażemy Ukrainie trzy systemy HIMARS" – powiedział Pistorius.

"Potrzeby Ukrainy na froncie są ogromne, a Niemcy przyspieszają dostawy broni" - podkreślił i wyjaśnił, że mowa jest o systemach MLRS z rezerw amerykańskiej armii, za które Niemcy zapłacą.

Jesteśmy zagrożeni atakiem? Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Ukraina pierwsze HIMARS-y otrzymała od USA latem 2022 roku. Systemy te pozwoliły ukraińskim siłom zbrojnym razić rosyjskie cele na tyłach frontu i zyskać tymczasową przewagę na froncie. W sumie Kijów otrzymał do tej pory od Stanów Zjednoczonych prawie 40 wyrzutni HIMARS.

Niemcy zapewniają USA o 2% PKB na obronność – ale jest problem

Minister Pistorius zapewnił także podczas rozmowy z sekretarzem obrony USA Lloydem Austinem, o większym zaangażowaniu wojskowym Berlina i że Niemcy znajdują się w fazie przejściowej, a dwa procent na obronę to dopiero początek w polityce niemieckiej.

Mimo tego, minister próbował jak pisał Tagesschau wyjaśnić w USA niemiecki hamulec zadłużenia i że kwestia wydatkowania więcej na obronność przy czymś takim jest bardzo trudne. Według niemieckiego portalu, w USA po prostu nie ma zrozumienia dla niemieckiego hamulca zadłużenia. Fakt, że niemiecki minister stara się zwiększać wydatki i brać na siebie większą odpowiedzialność, jest dobrze zauważany w Waszyngtonie.

Niemcy stały się innym krajem, czasy się zmieniły, zapewnił Minister Obrony Niemiec w swoim przemówieniu na Uniwersytecie Johnsa Hopkinsa w Waszyngtonie: „Niemcy są niezachwianym sojusznikiem, zdolnym i gotowym do odegrania swojej roli w sojuszu i polityce światowej”.

Amerykańskie śmigłowce Chinook dla Niemiec

Podróż do USA była także dobrym sposobem, by odwiedzić zakład w amerykańskim mieście Filadelfia należący do Boeinga, gdzie ma być montowanych 60 ciężkich śmigłowców transportowych dla Niemiec.

Niemcy zamówiły 60 sztuk śmigłowców CH47-F „Chinook” w najnowocześniejszym wariancie Block II, aby zastąpić starzejącą się flotę CH-53. Będzie to kosztować łącznie około ośmiu miliardów euro ze specjalnego funduszu. Minister zapewnił, że nie ma zagrożeń dla planowanej dostawy do 2027 roku. W zeszłym roku, szef niemieckich sił powietrznych gen. Ingo Gerhartz, chwalił się, że Niemcy będą posiadać drugą co do wielkości flotę śmigłowców w NATO.

Prawie 50 śmigłowców Chinook będzie stacjonować w ośrodku Holzdorf/Schoenewalde we wschodnich Niemczech, gdzie będzie również rozlokowanych 1000 dodatkowych żołnierzy.

Jak przypomniał niemiecki Tagesspiegel, Niemcy zamówiły w USA broń i sprzęt dla Bundeswehry o wartości 23 miliardów euro. Jak powiedział minister - łącznie istnieje około 380 kontraktów z amerykańskimi firmami obronnymi.

Produktion der schweren Transporthubschrauber: Die erste CH-47F kommt schon in 2027 bei der Truppe an. #BeschaffungLäuft: Mit rund 380 Verträgen bei US-Konzernen für fast 23 Mrd $ stärken wir Fähigkeiten der NATO und die 🇩🇪 🇺🇸 Wirtschaftsbeziehungen. pic.twitter.com/Uw0O9s1xeJ— Verteidigungsministerium (@BMVg_Bundeswehr) May 8, 2024

Pistorius powtórzył, że Niemcy chcą pozyskać dla Bundeswehry więcej sprzętu, który jest już dostępny na rynku, dlatego Niemcy powinny zrezygnować z długich i kosztownych kontraktów rozwojowych. Minister obrony powtórzył, że po zaplanowaniu i wydaniu specjalnego funduszu w wysokości 100 miliardów euro potrzeba będzie więcej pieniędzy na modernizację Bundeswehry. „Chodzi o dwie fregaty, potencjalnie o dwa okręty podwodne, o systemy Iris-T i o czołgi. Jest więc cała gama produktów, które moglibyśmy zamówić teraz lub w krótszym czasie, jeśli będą na to pieniądze”. Byłby to oczywiście impuls gospodarczy dla Niemiec – mówił minister.

PM/PAP