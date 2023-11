Według portalu powołującego się na osoby zaznajomione ze sprawą, Indie w pod koniec października oficjalnie przekazały Francji list z zapytaniem (LoR) ws. zakupu 26 samolotów Rafale (22 jednomiejscowe i 4 samoloty szkolne), które będą służyć na ich indyjskim rodzimym lotniskowcu INS Vikrant oraz poradzickim INS Vikramaditya, który Indie nabyły od Rosji. Nowe samoloty będą kluczowym uzupełnieniem istniejącej floty MiG-29 rozmieszczonych obecnie na lotniskowcach INS Vikramaditya i Vikrant.

O zakupie francuskich samolotów mówiło się od dawana, pokonały one amerykańskiego producenta Boeing, który oferował Indiom samoloty F/A-18. W lipcu Ministerstwo Obrony zatwierdziło zakup odrzutowców Rafale Marine z Francji o wartości około 5,5 miliarda euro. Ta decyzja miało miejsce tuż przed wizytą premiera Indii we Francji, gdzie był on gościem honorowym na lipcowej paradzie z okazji Dnia Bastylii. Teraz Indie czekając na decyzję władz francuskich. Kwestia zakupu odrzutowców Rafale Marine została poruszona podczas niedawnej wizyty ministra obrony Rajnatha Singha w Paryżu. W październiku prezes i dyrektor generalny Dassault Aviation Eric Trappier odwiedził New Delhi i omówił różne aspekty proponowanego przez Indie zamówienia. Oczekuje się, że negocjacje w sprawie cen i innych szczegółów odbędą się po tym, jak ministerstwo obrony otrzyma odpowiedź od strony francuskiej.

W lipcu Indie i Francja ogłosiły szereg przełomowych projektów współpracy w dziedzinie obronności, w tym wspólny rozwój silników odrzutowych, śmigłowców oraz budowę trzech okrętów podwodnych Scorpene dla indyjskiej marynarki wojennej. Oba kraje wyrazili także zaangażowanie we współpracę we wspólnym rozwoju i koprodukcji zaawansowanych technologii obronnych, w tym na rzecz krajów trzecich.

Francja drugim po Rosji eksporterem broni do Indii

Francja jest drugim co do wielkości eksporterem materiałów obronnych do Indii, po Rosji. W latach 2017-2021, 85 procent indyjskiego importu broni pochodziło z trzech krajów czyli: Rosji (46 proc.), Francji (27 proc.) i USA (12 proc.). Jak podaje Sztokholmski Międzynarodowy Instytutu Badań nad Pokojem (SIPRI), w ciągu ostatnich 20 lat Indie kupiły broń o wartości ponad 60 miliardów dolarów, z czego 65%, czyli prawie 39 miliardów dolarów, pochodziło z Rosji. Jakiś czas temu minister obrony Rajnath Singh, powiedział, że Indie zamierzają w ciągu najbliższej dekady zamówić broń z rodzimego przemysłu o wartości ponad 100 miliardów dolarów.

Rafale w służbie Indii

Indie już posiadają samoloty Rafale w liczbie 36 sztuk, umowę na zakup tych samolotów podpisano w 2016 roku za 7,8 mld euro. Co ciekawe Indie początkowo planowały zakup 126 francuskich myśliwców, jednak związku z rożnymi trudnościami i opóźnieniami w produkcji rodzimego samolotu Tejasa na razie poprzestano na 36 sztukach, jednak Indyjskie Siły Powietrzne uważają, że należy zakupić co najmniej dwie kolejne eskadry odrzutowców Rafale.

Poza tym Indie posiadają około 270 Su-30MKI, około 60-70 MiG-29 zmodernizowane do standardu MiG-29UPG, i około 50 Mirage 2000H/TH, które są modernizowane do standardu Mirage 2000-5 MK2 z modyfikacjami specyficznymi dla Indii, a także 100 Jaguarów. W lutym 2021 roku, Indyjskie Siły Powietrzne zamówiły 83 dodatkowe myśliwce Tejas, w tym 73 jednomiejscowe Mark 1A i 10 dwumiejscowych samolotów Mark 1. Niedawno szwedzka firma Saab zaoferowała ponownie swój samolot Gripen E Indyjskim Siłom Zbrojnym w liczbie 114 szt. We wrześniu Indie także zdecydowały o zakupie 12 dodatkowych samolotów wielozadaniowych Su-30MKI, związku z częstymi stratami wyniku katastrof.

Dassault Rafale

Dassault Rafale to francuski samolot wielozadaniowy generacji 4,5 czy też 4+, który powstał po wycofaniu się Paryża z programu Eurofighter. Stąd pewne podobieństwa obu konstrukcji, które są dość ciężkimi, dwusilnikowymi samolotami przenoszącymi znaczną ilość uzbrojenia. Francuski Rafale wyróżnia się pewnymi unikalnymi cechami, jak również posiada wariant morski, wykorzystywany na jedynym francuskim lotniskowcu z napędem atomowym Charles de Gaulle.

Samolot wielozadaniowy Dassault Rafale zbudowany został w układzie kaczka, ze skrzydłami delta, pojedynczym statecznikiem pionowym i dodatkowymi powierzchniami sterującymi w części dziobowej. Dzięki temu charakteryzuje się wysoką manewrowością. W wyniku ograniczonego zastosowania technologii stealth uzyskano bardzo wysokie konwencjonalne możliwości bojowe. Maszyna mierzy 15,27 m długości i skrzydła o rozpiętości 10,9 m. Napęd zapewniają dwa silniki turboodrzutowe z dopalaczami typu Snecma M88 o ciągu 60kN, który przy zastosowaniu dopalaczy jest podnoszony do 75 kN. Zapewnia to maszynie francuskiej prędkość 1,8 Macha, czyli ponad 1900 km/h.

Na 14 punktach podwieszenia można przenosić łącznie 9,5 tony uzbrojenia, które obejmuje szeroką gamę bomb i pocisków powietrze-ziemia oraz rakiet powietrze-powietrze. Są wśród nich przede wszystkim francuskie środki bojowe, w tym pociski powietrze-powietrze MICA, Meteor i Magic II, ale też pociski manewrujące SCALP/Storm Shadow oraz francuskie pociski rakietowe z głowicami jądrowymi ASMP-A. Wśród możliwych podwieszeń warto odnotować też zasobnik-zbiornik do tankowania w locie innych maszyn oraz zasobnik rozpoznawczy Thales AREOS (Airborne Recce Observation System). Stałe uzbrojenie myśliwca to działko lotnicze kalibru 30 mm, typu GIAT 30/M791.