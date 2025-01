ICEYE umieszcza na orbicie cztery nowe satelity. Spółka zwiększa możliwości obserwacyjne

ICEYE umieściło na orbicie 4 nowe satelity typu (SAR). Wyniesiono je w ramach misji SpaceX z Bazy Kosmicznej Vanderberg w Kalifornii na pokładzie statku Transporter-12 Rideshare, a zintegrowane zostały przez firmę Exolaunch. Wszystkie cztery statki kosmiczne ustanowiły łączność, a obecnie trwają rutynowe sprawdzania systemów.

Wliczając wyżej wspomniany start, od 2018 roku ICEYE wyniósł na orbitę 44 satelity na potrzeby swojej konstelacji oraz dla klientów. Firma obecnie wystrzeliwuje wyłącznie satelity o najwyższej dostępnej na rynku rozdzielczości 25 cm. Od 2025 roku ICEYE planuje umieszczać na orbicie ponad 20 nowych satelitów rocznie.

Satelity zostały wyprodukowane w Finlandii i w Stanach Zjednoczonych przez ICEYE US. Wśród nich znajduje się drugi satelita dla Space42, która jest globalną spółką SpaceTech z siedzibą w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, wykorzystująca technologie SI. Satelita dla Space42 został wystrzelony w ramach wcześniej ogłoszonego przez tę firmę programu obserwacji Ziemi z kosmosu.

"Dzięki dynamicznemu i efektywnemu rozwijaniu konstelacji umacniamy pozycję lidera w dziedzinie obserwacji Ziemi. Rewolucyjne satelity ICEYE wyróżnia przełomowa kombinacja – są jednocześnie małe i mają wysoką wydajność – którą oferujemy klientom jako jedyna firma na rynku. Wszyscy jesteśmy zaangażowani w to, by być zaufanym partnerem dla rządów i firm na całym świecie. Dzisiejsze ogłoszenie to również okazja do świętowania wystrzelenia drugiego satelity ICEYE dla Space42. Z niecierpliwością czekamy na dalszą współpracę przy ich misjach i wspieranie rozwoju kosmicznego potencjału ZEA” – powiedział Rafał Modrzewski, CEO i współzałożyciel ICEYE.

Nowe satelity powiększają już w tej chwili największą na świecie konstelację (SAR) należącą do ICEYE i przez niego zarządzaną. Satelity wyposażone są w radary z syntetyczną aperturą, które mają możliwość wykonywania zobrazowania dowolnej lokalizacji na powierzchni Ziemi, w dowolnych warunkach środowiskowo-pogodowych, zarówno w dzień jak i w nocy. Dane SAR dostarczają precyzyjne informacje o sytuacji na powierzchni planety na potrzeby klientów rządowych i komercyjnych, w niemal rzeczywistym czasie i są jedną z najdokładniejszych tego typu narzędzi obserwacyjnych.

W ramach poprzedniego wystrzelenia w grudniu 2024 r. do konstelacji zostały dodane dwa satelity. W sumie w poprzednim roku ICEYE umieścił na orbicie 9 nowych urządzeń.