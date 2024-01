Do tureckiej floty wprowadzono TCG „Istanbul” – fregatę tureckiej produkcji i uzbrojoną w turecką broń

Realizacja programu rozłożona jest na trzy fazy. W pierwszej zbudowano (do 2011 r.) cztery korwety klasy Ada. To okręty o wyporności 2400 t, mogących operować – bez wsparcia logistycznego – przez dziesięć dni. Koncepcja projektowa i profil misji korwety klasy Ada przypomina przybrzeżny okręt bojowy klasy Freedom należący do US Navy. Korwety klasy Ada są silniej uzbrojone i wyposażone w wydajniejsze systemy radarowe i sonarowe. Klasa Freedom ma większą prędkość i zmienne moduły misji.

W drugim etapie realizacji omawianego programu będą powstawać fregaty klasy I – w sumie cztery, a jedną z nich jest F-515 „Istambul”. W trzeciej fazie przewidziana jest budowa siedmiu niszczycieli obrony powietrznej TF-2000. Głównym wykonawcą projektowania i budowy jednostek w ramach programu MILGEM jest państwowa spółka Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret (STM). Do fregaty Istambul dołączyć mają (za 36 miesięcy) bliźniacze F-516 „Izmir”, F-517 „İçel” i F-518 „Izmit”.

Okręty tej klasy (3100 t wyporności) mają na uzbrojeniu m.in. cztery 4-kontenerowe wyrzutnie tureckich rakiet przeciwokrętowych Atmaca i 16-pociskową turecką uniwersalną wyrzutnię MIDLAS (Milli Dikey Atım Sistemi) strzelającą przeciwlotniczymi rakietami kierowanymi Hisar (SAPAN).

Nadto na pokładzie mają uniwersalną armatę 76 mm Leonardo Super Rapid (licencjonowana produkcja tureckiej firmy MKEK), turecki zestaw artylerii przeciwlotniczej 35 mm Aselsan Gokdeniz, dwie zdalnie sterowane instalacje artyleryjskie 25 mm Aselsan STOP, trzy wyrzutnie torpedowe oraz stacjonujący na stałe w hangarze śmigłowiec Sikorsky S-70B Seahawk. Broń elektroniczna jest także produkcji tureckiej. Fregaty klasy I mogą oprócz zapobiegania potencjalnemu zagrożeniu prowadzić działania w zakresie obserwacji i patrolowania morskiego, inspekcji i nadzoru tureckiej WSE (wyłącznej strefy ekonomicznej) .

Dodajmy, że 19 stycznia na stan tureckiej marynarki wojennej przekazano (przy udziale prezydenta Recepa Tayyipa Erdogana), w stoczni Sefine Shipyard w Yalova,na wybrzeżu Morza Marmara, nie tylko fregatę, ale także statek zaopatrzeniowy, tankowiec oraz najnowocześniejszy, 15-metrowej długości, bezzałogowy kuter TCG, (Türkiye Cumhuriyeti Gemisi – Okręt Republiki Tureckiej) Marlin.