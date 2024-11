Do Gdyni dotarły kolejne czołgi K2GF. To druga dostawa w listopadzie

Jak poinformowała w mediach społecznościowych Agencja Uzbrojenia, obecny transport obejmuje 6 czołgów K2GF produkowanych przez koncern Hyundai Rotem i przeznaczonych dla polskich Wojsk Lądowych. Poprzednia dostawa trafiła do Gdyni 13 listopada i obejmowała 9 czołgów. Jest to realizacja umowy zawartej w 2022 roku, która dotyczyła zakupu 180 czołgów K2GF (ang. Gap Filler), tożsamych z wersją eksploatowaną obecnie przez siły zbrojne Republiki Korei, za sumę 3,37 mld USD netto. Zgodnie z planem dostawy powinny objąć jeszcze 7 wozów w bieżącym roku i kolejnych 90 w 2025.

Równolegle z dostawami K2GF trwają nadal rozmowy dotyczące docelowej wersji K2PL, która ma być produkowana w kooperacji polsko-koreańskiej. Mowa tu o 180 czołgach i 80 pojazdach towarzyszących, ale łącznie planowane jest pozyskanie nawet 800 czołgów K2. Negocjacje w tym zakresie przeciągają się jednak, między innymi ze względu na kwestie finansowe.

K2 Black Panther to południowokoreański czołg podstawowy III generacji produkowany przez koncern Hyundai Rotem. Uzbrojenie główne pojazdu stanowi gładkolufowa armata CN08 kal. 120 mm z lufą o długości 55 kalibrów, z którą sprzężony jest karabin maszynowy kalibru 7,62 mm. Na wieży umieszczony jest ruchomy karabin maszynowy kalibru 12,7 mm. Masa czołgu K2 wynosi 55 ton, a jego napęd stanowi silnik wysokoprężny o mocy 1500 KM, co pozwala rozpędzić pojazd do 70 km/h. Obecnie pojazdy tego typu, uważane za jedne z najnowocześniejszych na świecie, znajdują się na uzbrojeniu sił zbrojnych Republiki Korei i Polski. Kolejnymi użytkownikami mają stać się Rumunia i Peru.

Jeśli chodzi o wersję K2PL, to obecnie docelowa konfiguracja czołgu nie jest znana, choć podczas wizyty w Korei nasz dziennikarz uzyskał dość szczegółowe informacje na ten temat propozycji firmy Hyundai Rotem. Zmodyfikowane pojazdy mają być lepiej dostosowane do polskich wymagań, między innymi w zakresie wzmocnienia opancerzenia oraz zastosowania aktywnego systemu ochrony, zwalczającego nadlatujące pociski przeciwpancerne, jak również drony kamikaze. Więcej szczegółów znajdą państwo w materiale poniżej.