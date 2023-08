17 sierpnia czeskie ministerstwo obrony opublikowało krótkie nagranie z lotu pierwszego AH-1Z Viper w czeskich barwach na czeskim niebie. Maszyna w szaro-zielonym kamuflażu prezentuje się bardzo dobrze. Jest też pierwszym nowoczesnym śmigłowcem uderzeniowym w siłach zbrojnych krajów Europy Środkowej. Praga wyprzedziła w tym względzie Polskę, Węgry czy Rumunię. Państwa znacznie większe, o silniejszych armiach, które w tym względzie nada muszą polegać na rosyjskich Mi-24. Trzeba jednak przyznać, że Polska w tym miesiącu rozpoczęła szkolenie pilotów dla śmigłowców Apache, natomiast w najbliższych tygodniach spodziewana jest zgoda Kongresu USA która dotyczyć będzie sprzedaży 96 maszyn AH-64E Apache.

Tymczasem Czechy idą za ciosem, wspólnie z koncernem Bell który ma w Pradze swój ośrodek serwisowy i centrum regionalne. 17 sierpnia na pokładzie ciężkiego samolotu transportowego C-17 Globemaster w bazie Namest nad Oslavou wylądowały dwa kolejne śmigłowce Bell: trzeci AH-1Z Viper oraz pierwszy wielozadaniowy UH-1Y Venom. Na wrzesień zaplanowana jest dostawa kolejnych dwóch.

Tymczasem Czechy idą za ciosem, wspólnie z koncernem Bell który ma w Pradze swój ośrodek serwisowy i centrum regionalne. 17 sierpnia na pokładzie ciężkiego samolotu transportowego C-17 Globemaster w bazie Namest nad Oslavou wylądowały dwa kolejne śmigłowce Bell: trzeci AH-1Z Viper oraz pierwszy wielozadaniowy UH-1Y Venom. Na wrzesień zaplanowana jest dostawa kolejnych dwóch.

Oba śmigłowce zakupione przez Czechy powstały na zamówienie US Marines i posiadają 80% wspólnych elementów co ułatwia logistykę i szkolenie, ale też obniża koszty eksploatacji. Obie maszyny mają identyczną awionikę i piloci mogą w zasadzie przesiąść się z jednej maszyny do drugiej bez problemu, mimo tego, że są przeznaczone do innych zadań.

První bojový vrtulník AH-1Z Viper na českém nebi 🇨🇿 pic.twitter.com/l3gSbBIkip— Armáda ČR (@ArmadaCR) August 17, 2023

AH-1Z Viper to rasowa maszyna przeznaczona do zwalczania czołgów, artylerii czy pozycji przeciwnika. Jego wąski opancerzony kadłub i krótkie skrzydła służące do przenoszeni uzbrojenia oraz działko kalibru 20 mm w obrotowej wieżyczce pod nosem, kabina dwuosobowej załogi z miejscami jedno za drugim - to kwintesencja wyglądu tego typu maszyn. Silnie uzbrojony, wyposażony w nowoczesne sensory jest klasycznym drapieżnikiem pola walki. Może przenosić pociski Hellfire, rakiety 70 mm ale też, co jest unikalne wśród śmigłowców, pociski powietrze-powietrze AIM-9 Sidewinder.

UH-1Y Venom to maszyna która również może przenosić uzbrojenie kierowane, ale jej głównym zadaniem jest transport żołnierzy oraz akcje poszukiwawczo-ratownicze i Combat-SAR. Pilocie siedzą obok siebie w obszernej kabinie, zdolnej też pomieścić desant z pełnym uzbrojeniem i wyposażeniem. W bocznych drzwiach można umieścić karabiny maszynowe a uzbrojenie podwieszane to zasobniki artyleryjskie oraz rakiety 70 mm, zarówno kierowane jak i niekierowane.

Czechy zamówiły 12 maszyn a kolejnych 8 otrzymują od administracji USA za sprzęt przekazany Ukrainie, a przede wszystkim śmigłowce Mi-24/35. Dzięki temu docelowo flota Czeskiej Armady będzie składać się z 10 maszyn uderzeniowych AH-1Z Viper i 10 wielozadaniowych UH-1Y Viper.