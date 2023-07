Umowa na 32 maszyny wraz z towarzyszącymi pakietami obejmującymi szkolenia, logistykę, serwis czy uzbrojenie ma wartość 8,25 mld dolarów. Została ona zawarta z zakładami PZL-Świdnik, które należą do włoskiego koncernu i docelowo mają produkować śmigłowce AW149. Obecnie jednak maszyny budowane są przez zakłady we włoskim Venegone. Jeden z włoskich spotterów wypatrzył i sfotografował pierwszy przeznaczony dla Polski śmigłowiec podczas lotu próbnego 27 lipca 2023 roku. Jest to maszyna w dość podstawowej konfiguracji, która wykorzystywana będzie w pierwszej kolejności do szkolenia polskich pilotów.

🇮🇹🇵🇱Venegono, a Leonardo AW149 destined for the Polish armed forces conducting test flights recently. pic.twitter.com/1jU06M4oC1— A-129 Mangusta (@NichoConcu) July 27, 2023

Docelowo śmigłowce AW149 w Lotnictwie Wojsk Lądowych mają być wykorzystywane w 3 wersjach:

uzbrojonego m.in. w pociski kierowane Hellfire śmigłowca wsparcia bojowego mogącego też służyć do szkolenia zaawansowanego;

mogącego też służyć do szkolenia zaawansowanego; maszyny rozpoznania i walki radioelektronicznej ;

rozpoznania i ; śmigłowca dowodzenia z rozbudowanymi systemami łączności.

W zadaniach tych nowe maszyny zastąpią sukcesywnie śmigłowce PZL W-3 Sokół oraz ich wersje specjalne. AW149 to średni śmigłowiec wielozadaniowy o maksymalnej masie startowej 8,6 tony. Dla porównania: PZL W-3 Sokół i jego wersje takie jak Anakonda czy Głuszec to masa około 6,5 tony. Wersja przeznaczona dla Polski przenosić ma silne uzbrojenie lufowe i rakietowe, w tym pociski przeciwpancerne Hellfire, stosowane również na śmigłowcach AH-64E Apache. Łącznie maszyna zabierze ponad 2 tony uzbrojenia i osiągać będzie prędkość do 310 km/h.

Wyposażenie AW149 ma być bardzo bogate i obejmować głowicę optoelektroniczną oraz radar jak również systemy samoobrony przed pociskam przeciwlotniczymi w wersji wsparcia pola walki. Pozostałe warianty ze względu na swoją specyfika raczej nie będą zbyt szeroko prezentowane publicznie, podobnie jak informacje o ich wyposażeniu. Taka sama sytuacja dotyczy obecnie wykorzystywanych wariantów śmigłowca W-3 Sokół, takich jak Gipsówka czy Procjon, których nie tylko wygląd, ale nawet nazwy nie są szerzej znane.

Jednak w pierwszej kolejności należy spodziewać dostaw śmigłowców w wersji podstawowej oraz wsparcia pola walki. Będą one stanowić znakomitą większość liczby dostarczanych maszyn. Zgodnie z umową zawartą w lipcu 2022 roku, pierwsze dwa śmigłowce mają zostać dostarczone jeszcze w 2023 roku a kolejne 6 w przyszłym. Całość dostaw powinna zostać zrealizowana do końca roku 2029.